Vanavond gaat de avondklok in, maar het PROTEST tegen de vrijheidsbeperkingen van Mark Rutte en Hugo de Jonge neemt alsmaar toe!

Vanavond luiden we een historische tragedie in: Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog bukken we terug naar de spertijd en ondergaan we noodgedwongen een totaal onnodige avondklok. Wie ná 21.00 uur vanavond nog het lef heeft om zich op straat te bevinden mag zichzelf officieel een “misdadiger” noemen, aldus demissionair minister-president Mark Rutte. Maar, het VERZET tegen de desastreuze avondklok groeit!

We konden gisteren al in de column van ‘onze’ Jan Roos lezen dat hij zich niet aan de vrijheidsberovende avondklok zal gaan houden: “Die avondklok gaat mij mijlen te ver. En ik ga mij daar niet aan houden. Het is een dusdanig zwaar middel, zonder een behoorlijke uitleg, dat ik deze vrijheidsberoving door de overheid mij niet laat aandoen. Geef mij maar een boete, pak me vooral op. Maar over deze lijn ga ik niet. Want hoe is dit middel uit te leggen?”

Nadat Jan Roos de aftrap gaf om ‘in verzet’ tegen de avondklok te komen, nam op het gecensureerde Twitter ook de hashtag #AvondklokProtest trendsettende vormen aan. Steeds meer burgers, ondernemers en vrijheidsstrijders geven dan ook aan dat ze vanavond JUIST na 21.00 uur de straat op zullen gaan om zich te verzetten tegen de ingrijpende en mensonterende maatregelen van het demissionaire kabinet Rutte III.

De impact van zo'n vergaande vrijheidsinperkende maatregel wordt door zoveel mensen onderschat en bezwaar daartegen afgedaan als moeilijk doen: "wat doe je überhaupt na 21 uur nog op straat?"

Hoe gemakkelijk geven wij onze basale vrijheden op, lieve mensen? #AvondklokProtest — Francien (@Francientje01) January 23, 2021

Ik heb me tot nu toe, ondanks mijn scherpe kritiek, meestal aan de maatregelen gehouden. De avondklok is de limiet echter qua vrijheidsberoving. Ik doe mee a h #AvondklokProtest & post een foto van dat ik op straat ben na 21.00 uur. Lockdowns/avondklokken werken niet. Doe je mee? — Hans van Tellingen (@hansvantelling) January 23, 2021

Hoewel steeds meer mensen zich aansluiten bij het protest TEGEN de avondklok, moeten we natuurlijk ook de zogenaamde ‘deugers’ niet vergeten. Zo doet ook de publieke omroep -bij monde van Nico Dijkshoorn- een duit in het zakje:

Zo treurig. Slecht spellende wilsonbekwamen die melden dat ze vanavond gewoon de straat op gaan en dat brengen alsof ze Hannie Schaft zijn. Vertellen ze later aan de kleinkinderen. ‘We liepen tien over negen op straat!’ #AvondklokProtest — Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) January 23, 2021

Advies aan Nico van een redacteur die vroeger notabene zelf bij een padvindersclub zat die de Hannie Schaftgroep heet: “Blijf vooral lekker binnen, schuif dus ook niet aan bij een talkshow om je ongenoegen te uiten. Blijf Twitteren, maar laat het daar dan ook bij!”

Natuurlijk, we moeten corona de baas zien te worden en daar zijn misschien ook wel vervelende maatregelen voor nodig, maar genoeg is genoeg! Een avondklok is niet meer van deze tijd en zal alleen maar meer schade opleveren dan dat het goed zal doen. Alsof je een besmette pleister op je wond plakt.

Staat dit vanavond ook in Nederland op het menu?