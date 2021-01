Vernederend! EU dankzij laks vaccinbeleid om tafel met aartsvijand Rusland voor omstreden Sputnik V-vaccin

De afgelopen maanden ontbrak het de EU aan slagvaardigheid wat betreft de aanschaf van coronavaccins aldus critici. Omdat de EU nu achter de feiten aanloopt lijkt het erop dat ze bezig zijn met paniekvoetbal. Ze willen nu zelfs in zee gaan met de Russen voor een vaccin die mogelijk niet heel betrouwbaar is.

Er zijn veel twijfels over de betrouwbaarheid van het Russische vaccin Sputnik-V. De Russen claimen dat het een bescherming van 90% tegen corona zou bieden, maar experts twijfel over de betrouwbaarheid van de onderzoeksdata. Toch gaat de EU binnenkort aan tafel zitten om dit vaccin op de kop te tikken, misschien zelfs tegen beter weten in.

Dat heeft onze coronaminister zojuist aangekondigd, nadat dat Europese Commissie opbiechtte nieuwe farmaceuten nodig te hebben om extra vaccins in te kopen. Een van die nieuwe farmaceuten is dus het Russische bedrijf Gamaleya Research Institute.

Dit is nogal opmerkelijk aangezien diezelfde EU afgelopen zomer nog flink wat kritiek had op het Russische vaccin. Want hoe was het mogelijk dat zij al zo snel een vaccin konden ontwikkelen? Ook zijn medische experts kritisch op de data rondom het onderzoek naar het vaccin.

Het Europees Geneesmiddelenbureau stelt ons gelukkig een beetje gerust. Voordat dit vaccin massaal wordt ingekocht willen zij het onderwerpen aan een extra check.

Toch laat het zien dat de Europese Unie achter de feiten aanloopt. Ze zijn te laat begonnen met het massaal inkopen van vaccins, waardoor ze nu moeten uitwijken naar alternatieven.

Met de komst van het Britse variant van het coronavirus willen Europese landen het vaccinatieproces versnellen, maar helaas zijn daar niet altijd genoeg vaccins voor. Dus zou het zo maar kunnen dat we toch die Russische spuit in onze arm krijgen. En vanuit het Kremlin kijkt ex-KGB-agent Vladimir Poetin minzaam glimlachend toe. Alweer die domme Europeanen een hak gezet.