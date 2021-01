Verontruste vader: ‘Als ouder ben ik faliekant tegen coronatests voor mijn kinderen!’

Kinderen elke drie dagen testen op het coronavirus? Volstrekt belachelijk! Zéker zonder goedkeuring van de ouders is dat écht niet acceptabel.

Het is veel mensen aan de aandacht ontsnapt, maar er is een wet aangenomen die het mogelijk maakt om kinderen op school te testen op het coronavirus. Zoals Boris Pijpers terecht uitlegt in HP de Tijd is dit volstrekt onacceptabel. Hij noemt daarbij drie redenen:

De tests zijn niet altijd even betrouwbaar Een negatieve test betekent niet automatisch dat mensen niet besmettelijk zijn “Er wordt gesproken over regelmatig testen, zelfs om de drie dagen ten tijde van een piek in het aantal besmettingen. Wat doet dat met kinderen als ze om de paar dagen getest worden op een mogelijke ‘enge ziekte’?”

Dat laatste is voor mij veruit de meest significante reden om dit niet te doen. Je geeft kinderen op deze manier een heel onveilig gevoel. Ze gaan het ‒ sociale ‒ leven in groepen zien als iets gevaarlijks, terwijl het juist volkomen natuurlijk is en zelfs noodzakelijk is voor het geluksgevoel van de mens, die als puntje bij paaltje komt immers een gezelschapsdier is.

En dit terwijl de draconische coronamaatregelen al zo’n enorme impact hebben op onze kinderen. Zoals Pijper schrijft: “Onze kinderen worden al uitgesloten van onderwijs, sociale en buitenschoolse activiteiten en zijn uit hun normale dagelijkse ritme. Dat blijkt een grote impact te hebben op onze jeugd. En nu moeten ze ook nog getest worden?”

Laat kinderen met rust! Het coronavirus is vrijwel niet gevaarlijk voor ze ‒ maar doen alsof het leven één grote hachelijkheid is met een ‘killervirus’ dat zomaar kan toeslaan is dat wél. Het verandert kinderen in bange wezentjes die niets meer durven, terwijl het juist van belang is dat ze op die leeftijd eropuit trekken, risico’s nemen, avonturen beleven… én sociaal zijn.

We moeten er alles aan doen om kinderen moedig en sociaal te maken; om ze het idee te geven dat ze het leven aankunnen, en dat er niets is om bang voor te zijn. Maar door dit soort idiote maatregelen doen we precies het tegengestelde.

Pijper heeft dus gelijk. Niks geen coronatesten op scholen, en al helemaal niet om de paar dagen. Ophouden met die gekkigheid!