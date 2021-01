Video! FVD is klaar met door Rutte veroorzaakte corona-faillissementen: ‘Kabinet moet bedrijven 100% compenseren!’

Het zijn geen makkelijke tijden voor Nederlandse ondernemers. Al weken zitten we in een zware lockdown waardoor tal van bedrijven niet hun normale werkzaamheden kunnen uitvoeren en zelfs op grote schaal over de kop gaan. Hoe langer de situatie onveranderd blijft, hoe groter de kans op massale faillissementen. De steun vanuit de overheid is bij lange niet genoeg, volgens Tweede Kamerlid Wybren van Haga. Hij wil meer boter bij de vis.



Ontzettend veel bedrijven krijgen geen of onvoldoende steun en gaan nu failliet. Forum voor Democratie wil dat bedrijven voor 100% gecompenseerd worden voor de schade door de coronamaatregelen.

Morgen debat! #FVD #COVID19 pic.twitter.com/I4mpAz8ArF — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) January 27, 2021

De lockdown is verschrikkelijk voor de Nederlandse economie, en met name kleine winkeliers en horecaondernemers staan onder druk. Er wordt gevreesd dat tienduizenden banen op het spel staan. In de Tweede Kamer pleit FVD-lid Wybren van Haga dan ook voor een totale compensatie vanuit de overheid. Ook wil Van Haga dat het debat hierover wordt uitgebreid qua tijd:

“Voorzitter, de Nederlandse ondernemer heeft het loodzwaar. Kappers, beautysalons, kroegen, restaurants, hotels, sportscholen, kleine winkels, grote winkelketens, alles is dicht. En de schade is enorm en we gaan praten over de nieuwe steunmaatregelen, maar die zijn bij lange na niet genoeg om alles te compenseren. Er zitten allerlei bureaucratische onvolkomenheden in. Dus ik zou graag willen vragen of we daar niet vier minuten spreektijd voor kunnen hebben maar zes minuten?”

Brancheorganisatie INRetail is ook al langer op de ontoereikende noodsteun vanuit de overheid. De overheid moet met een realistisch steunpakket aankomen, de schattingen die het kabinet maakt kloppen simpelweg niet meent INRetail:

,,Kabinet, als je besluit tot een winkel lockdown, kom dan in ieder geval met een realistische vergoeding over de brug. Er is twintig miljoen euro voor de voorraadvergoeding gereserveerd, maar zelfs behoudende berekeningen tonen dat de totale schade richting een miljard euro gaat. Help al die in de kern gezonde familiebedrijven die vaak al generaties bestaan om te overleven. Nu moet je geen zuinige boekhouder zijn.”

Er is in een jaar tijd al 30 miljard euro aan belastinggeld uitgegeven aan coronasteun, maar dit is nog steeds niet genoeg om te voorkomen dat tal van bedrijven failliet gaan. Het ergst van allemaal nog wel is dat de coronacrisis ook nog bij lange na niet over is. De totale schade zal gigantisch zijn, al is de omvang daarvan nog lang niet duidelijk. Een volledige schadeloosstelling, zoals Wybren van Haga wil, is wel het minste wat geleverd kan worden.