Video! Huilende Femke Merel van Kooten woedend over Ruttes slappe toeslagenaffaire excuses: ‘Platgeslagen verhaal!’

Na het debat over de val van het rampenkabinet-Rutte III besloot onafhankelijk Kamerlid Femke Merel van Kooten om een video online te zetten waarin ze uitlegt dat ze diep, diep teleurgesteld is in hoe er omgegaan is met het rapport over de toeslagenaffaire en nu het debat.

In een video die het onafhankelijke Kamerlid Femke Merel van Kooten maakte op haar rit terug naar huis na het debat over de toeslagenaffaire, is de politica buitengewoon emotioneel. Want, zegt ze, door kort voor het debat over de toeslagenaffaire op te stappen heeft het kabinet-Rutte III ervoor gezorgd dat het over iets heel anders ging dan waar het over had moeten gaan: over het leed van de ouders en de kinderen. Niet over het ‘verantwoordelijkheid nemen’ van Rutte en kornuiten.

Toen Van Kooten na het debat thuis aan kwam rijden zat er haar iets dwars, legt ze uit in de video. “Het was een lang debat, het was het debat over de val van het kabinet Rutte III. En ja, daar heb ik toch wel een beetje een naar gevoel aan overgehouden. We hebben als commissie echt zó hard gewerkt om het onrecht dat de ouders is aangedaan in de Kinderopvangtoeslagaffaire, om dat boven tafel te krijgen. En echt, ja, echt boven water te krijgen wie wist wat wanneer, en hoe is het mogelijk dat dit enorme onrecht zo lang niet gezien is? En door niemand is ingegrepen?”

“En dan staat er eindelijk een debat gepland over ons rapport Ongekend onrecht, en net een paar dagen ervoor besluit het kabinet Rutte III om af te treden. En natuurlijk, ja ze moeten aftreden, en ja dat is een goede beslissing. Maar niet vlak voor het debat. Want dat haalt de angel uit het debat en het wordt echt een platgeslagen verhaal, sorry dat ik het zeg. Maar het was echt… ik… Het had over de ouders moeten gaan en niet over de val van het kabinet Rutte III,” aldus Van Kooten.

“Je hoort gewoon eerst het debat met de Kamer aan te gaan. Je hoort verantwoording af te leggen aan de Kamer. We hadden vol het kabinet moeten bevragen in een debat met onbeperkte spreektijd, zoals het hoort bij een debat over zo’n rapport van een parlementaire ondervragingscommissie. Dan hoor je gewoon met onbeperkte spreektijd in te kunnen schrijven. En dan hoor je gewoon het kabinet op alle mogelijke manieren te kunnen bevragen over de misstanden, over de jarenlange doofpot van deze ellende voor al deze mensen.”

“Tienduizenden ouders die tot fraudeur zijn gemaakt, door de mangel zijn gehaald, kinderen die in diepe armoede zijn opgegroeid, die niet eens met een fatsoenlijk ontbijt naar school konden, die nooit een cadeautje kregen… omdat er gewoon geen geld was doordat de overheid hen tot fraudeur heeft gemaakt. En dat doet mij echt heel veel pijn,” legt ze overduidelijk vol emoties uit.

“Maar goed, we gaan gewoon door. Morgen weer een dag en dan ga ik bij de regeling van werkzaamheden weer een debat aanvragen. Ik ga een debat aanvragen dat we morgen hadden moeten hebben over het rapport over de ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. En dan wil ik gewoon een hele dag om gewoon kwart over tien beginnen tot wat mij betreft weer middennacht. Maar we gaan het echt over de inhoud hebben, over de ouders hebben.”

“We gaan niet deze mensen die deze ellende voor al deze mensen hebben veroorzaakt laten wegkomen met ‘nou, verantwoordelijkheid nemen was iets voor Rutte III, en we kunnen weer met zijn allen lekker in Rutte IV weer doorgaan. Dat zou ik écht heel erg vinden.”

