Video! Thierry Baudet maakt de rekening op van 10 jaar Rutte: meer massa-immigratie, minder vrijheid, meer socialisme

Mark Rutte is nu tien jaar premier van Nederland. Waar wij van rechts in 2010 nog hoopten dat zijn premierschap zou resulteren in een liberale ontwakening, of zelfs een liberale revolutie, weten nu helaas beter. Mark heeft er een puinhoop van gemaakt. Zoals Thierry Baudet uitlegt in een nieuw FVD-filmpje heeft Rutte voor meer massa-immigratie gezorgd, meer groene gekte, meer socialisme, en mínder vrijheid. Nederland zucht onder het brute regime van de minister-president.

Tien jaar Rutte. Op 17 maart hebben we de kans om te kiezen voor een koerswijziging. Kies weer voor Nederland. #FVD https://t.co/sgjRe3B6f1 pic.twitter.com/6EO5IMw7Ho — Thierry Baudet (@thierrybaudet) January 12, 2021

“Op 17 maart 2021 beslissen we met z’n allen of we doorgaan op de huidige koers, of het huidige beleid mag doorgaan, of we een koerswijziging nodig hebben zoals wij denken,” aldus Thierry Baudet in een nieuwe video. “We maken dus de balans op van 10 jaar Rutte.”

Helaas liegt die balans er niet om. Nederland is er in tien jaar tijd fors op achteruit gegaan. En waar we dachten dat de kabinetten-Rutte rechts zouden zijn werden we ernstig teleurgesteld. Mark en zijn kompanen zijn knetterlinks gebleken.

“De immigratie steeg naar ongekende hoogte,” legt Baudet terecht uit. “Meer dan 750.000 niet-Westerse immigranten mochten onder Rutte naar Nederland komen. Eén van de gevolgen is dat de woningnood naar ongekende hoogte is gestegen en starters geen woning meer kunnen vinden. Ook zijn de huren enorm gestegen, terwijl de lonen nauwelijks zijn meegestegen.”

En dat is nog niet alles. Onder het socialistische leiderschap van een zogenaamde VVD-premier “is de criminaliteit enorm toegenomen. Het aantal verkrachtingen is verdubbeld, terwijl de aangiftebereidheid enorm is gedaald en we dus steeds minder zicht hebben op de totale criminaliteit in Nederland,” gaat Baudet verder.

“Ondertussen werd de zorgpremie alsmaar hoger terwijl ziekenhuisbedden werden wegbezuinigd. We gaven alsmaar meer geld aan de Europese Unie, terwijl we niet genoeg konden investeren in onderwijs en infrastructuur. Het referendum werd afgeschaft, de btw werd alsmaar hoger, en de energierekening steeg als gevolg van de onbetaalbare en absurde klimaatplannen van dit kabinet.”

“Forum voor Democratie wil daar verandering in brengen,” vervolgt Baudet over de agenda van FVD zelf: “Wij willen weer kiezen voor Nederland. Voor ons eigen land en onze eigen mensen. We willen investeren in de publieke sector en tegelijkertijd de belastingen verlagen. En dat kan als we stoppen met al die immigratie, stoppen met al die onzinnige klimaatplannen, en stoppen met het subsidiëren van de spilzucht van Zuid-Europa.”

Het feit is dat Nederland er onder het allesbehalve inspirerende leiderschap van Mark Rutte op elk belangrijk gebied op achteruit is gegaan. We dachten allemaal dat we met hem een liberale premier kregen die het socialistische wanbeleid van de decennia ervoor ongedaan zou maken. Maar niets bleek minder waar: Rutte is in hart en nieren een PvdA’er.

En dan niet alleen, oh nee. Want wat Baudet onvermeld laat is de zogenaamde Rutte-doctrine. De rechtsstaat is onder Rutte buiten werking gesteld. Parlementariërs en journalisten die hun werk proberen te doen door de regering te controleren wordt het leven onmogelijk gemaakt.

Op 17 maart hebben we de mogelijkheid om hem terug naar huis te sturen, in zijn eentje, weg uit het Torentje. Laten we dat doen. Want als we dat niet doen gaan we zien dat het alleen maar erger wordt. Dan holt hij onze parlementaire democratie zo ver uit dat het niet meer te redden valt.