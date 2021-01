VIDEO! Vergeet de stupide drillrap! Er bestaat ook nog zoiets als echte hiphop! “Ja, ik stem FVD maar ik ben verre van racistisch!”

Bij rap ofschoon hiphop denk je al snel aan schietende en stekende bontkraagjes op het strand, maar gelukkig zijn er binnen die scene ook uitzonderingen. Rapper Duncan van Wijk laat zien waar hiphop écht voor staat: “Een dikke middelvinger tegenover falend landsbeleid.”

Als voormalig pop-journalist gaat mijn hart hier sneller van kloppen. Niet alleen de beat is goed, het is vooral tekstueel geniaal geschreven. In een video van nog geen drie minuten legt het hiphop-talent Duncan van Wijk haarfijn uit wat er mis is met Nederland en waarom je dus geen racist bent als je overweegt om te stemmen op Thierry Baudet of Geert Wilders.

Ondanks het feit dat we hiphop -vanwege het recente verleden- vaak vergelijken met oproepen tot geweld, misbruik en anarchie, weet Van Dijk juist de vinger op de gevoelige plaat te leggen door gewoon zijn mening te uiten op een hele chique manier.