Vrijheidshatend kabinet wil bikkelhard huisarrest voor alle Nederlanders: ‘Avondklok nu optie!’

Het immer inconsistente kabinet werkt aan de invoering van een avondklok. Als het aan het kabinet ligt dan komt de avondklok er volgende week al. Wat grote weerstand veroorzaakt bij burgemeesters: zij moeten namelijk deze absurde maatregel gaan handhaven.

Al geruime tijd flirt het kabinet met de gedachte om een avondklok in te voeren. Gesteund door experts menen zij dat een avondklok kan bijdragen aan de vermindering van het aantal besmettingen. Door een mogelijke avondklok wordt het aantal visites drastisch teruggebracht ‒ althans, dat is wat men hoopt. Als het aantal visitebezoekjes daalt, verwacht men ook dat het aantal besmettingen daalt.

Echter stuit het kabinet op veel weerstand: zowel burgemeesters als coalitiepartner D66 zien niks zitten in een avondklok. Het is een omstreden manier om het aantal besmettingen terug te brengen, want het is nog maar de vraag of het wel zo effectief is.

Voor burgemeesters is het grootste bezwaar de handhaving van deze maatregel. Het wordt namelijk een gigantische logistieke klus voor de politie. Bovendien moeten er ook tal van uitzonderingen worden vastgesteld wat het werk voor de politieagenten niet makkelijker maakt.

Haagse bronnen melden dat regereringspartijen cynisch zijn over de avondklok: “Een optie? Dan is een oorlog zeker ook een optie!”

Al tijden weten we dat er coalitiepartners kritisch zijn over het zwalkende kabinetsbeleid, maar tot op heden blijft het bij het anoniem lekken van kritiek. Welnu, misschien wordt het eens tijd dat deze kritische geluiden eens stoppen met het steunen van het kabinetsbeleid als een ze bepaald plan niet steunen? Het is maar een idee, hoor! Nu is namelijk de samenleving de dupe van een zwalkend kabinet dat om de haverklap de lockdownmaatregelen op de schop gooit.

Op deze manier blijft het een onrustige tijd voor iedereen, en weet helemaal niemand wat hij kan verwachten. Een vrijheidsbenemende avondklok maakt dát probleem alleen maar erger. Maar ja: leg dat dit doofstomme kabinet maar eens uit!