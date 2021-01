Walgelijke Charles Groenhuijsen laat ware aard zien: ‘Zien FvD-ers ook af van ziekenhuisbed als ze besmet raken?’

De immer pedante Op1-betweter Charles Groenhuijsen heeft de meest walgelijke uitspraak van de dag gedaan. Uit de peilingen van Maurice de Hond blijkt dat veel Forum-respondenten zich mogelijk niet laten vaccineren. Voor Groenhuijsen is dit een goed moment om openlijk af te vragen of deze mensen dan nog recht hebben op een ziekenhuisopname.

Dat Groenhuijsen een pedante betweter was, dat wist iedereen wel. De zelfverklaarde Amerikakenner, die nog nooit iets correct heeft voorspeld, wil zich nu ook al wagen aan andere thema’s. Namelijk, wie heeft er meer recht op een ziekenhuisbed? Antwoord: volgens Groenhuijsen FVD-stemmers in ieder geval niet.

72 procent van Nederland laat zich vaccineren.

Maar bij FvD-stemmers is dat slechts 10 procent!

Zien FvD-ers ook af van ziekenhuisbed of plek op de IC als ze besmet raken?

Goed idee, Thierry?https://t.co/9zZov5JdQB@mauricedehond pic.twitter.com/YT1wcoPPGF — Charles Groenhuijsen (@chgroenhuijsen) January 3, 2021

Dit soort sneuneuzen schuiven dus iedere dag aan bij de Nederlandse praatprogramma’s, waar zij openlijk hun ‘alwetende’ meningen mogen ventileren. En omdat zij bij de deug-elite behoren wordt hun geen strobreed in de weggelegd.

Nu hoop ik zelf van harte dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren, want dat is op dit moment de beste oplossing om dit rotvirus onder ‘controle’ te krijgen. Maar dwang, oftewel een vaccinatieplicht, is zeker niet de gewenste route, en mensen een ziekenhuisbed ontnemen al helemaal niet.

Dat dit soort opiniemakers op deze manier een hele groep durven weg te zetten is ronduit schandalig. Maar verwacht iemand iets anders van de NPO-elite?