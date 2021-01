Woedende winkeliers en horeca zijn klaar met verstikkende Rutte-lockdown: ‘Ons geduld is echt op’

Het moet afgelopen zijn met de verstikkende lockdown van Mark Rutte. Er moet licht komen aan het einde van de tunnel. Maar horeca en winkeliers hebben bar weinig vertrouwen in het zogenaamde ‘exitplan’ van het kabinet. Dat wil “stapsgewijs” uit de lockdown komen en heeft daar zelfs een “routekaart” voor gemaakt. Maar ja, er is één probleem: die routekaart is totaal nietszeggend. Het is dus niet verbazingwekkend dat het MKB daar alles behalve positief over is.

“Als het kabinet vindt dat de scholen op 8 februari weer open moeten, omdat dat maatschappelijk gewenst is, dan vind ik dat prima,” aldus Jan Meerman van brancheorganisatie INretail. “Maar je kunt het niet maken om dan niks te doen voor winkels en horeca.”

Daar zit ‘em natuurlijk precies de kneep. Want volgens de ‘routekaart’ — waar overigens totaal geen rechten aan ontleend kunnen worden en waarvoor geen keiharde data genoemd worden zo van het ‘we gaan het sowieso, echt doen.’ Dus je hebt er eigenlijk niets aan — blijven de horeca en winkels nog lange tijd gesloten. Eerst mogen de basisscholen open. Straks. Ooit. Misschien begin februari. Daarna de middelbare scholen. Dan contactberoepen als kappers…

En dan… helemaal aan het einde van de reeks komen winkels en horeca. Die mogen pas helemaal aan het einde open. Als alle andere delen van de maatschappij de boel min of meer hebben opgepakt.

“Er heerst veel frustratie en machteloosheid onder ondernemers. Ze hebben geen enkel perspectief en dat doet wel wat met iemand,” zegt Eus Peters van de Raad Nederlandse Detailhandel tegen De Telegraaf.

Natuurlijk is het voor winkeliers vreselijk maar horeca-ondernemers hebben het zo mogelijk nog erger. Daar zegt Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland tegen De Telegraaf dat hij en zijn achterban het gewoon niet pikken als zij als laatsten open mogen.

“Wij kunnen niet meer accepteren dat we zonder enig wetenschappelijke onderbouwing een achtergestelde sector blijven,” aldus Beljaarts helemaal terecht. “Ons geduld is echt op. Wij vinden echt dat we tegelijkertijd met de winkels weer open kunnen.”

Het rampenkabinet Rutte III is achter de schermen bezig met het maken van een “stappenplan.” Daarin worden geen keiharde data genoemd, maar wordt er naar statistieken gekeken. Dit mag open als er zoveel besmettingen en ziekenhuisopnames zijn, dat mag open als er zoveel zijn, etc. Daarbij wordt ook gekeken naar de vaccinatiegraad onder “kwetsbare ouderen.”

Maar harde data zijn er dus niet. Het kan daarom nog wel maanden duren voordat we echt uit de lockdown zijn; voordat normale winkels en de horeca weer open mogen.

Het is heel simpel. Als dit langer duurt dan, zeg, februari, is het voor veel winkels en horeca einde oefening. Zij gaan dan failliet. Want deze kosten kunnen zij niet meer dragen. Hele ondernemersgezinnen zien hun hele hebben en houden als sneeuw voor de zon verdwijnen. En dat komt niet door corona, maar door de draconische maatregelen van het kabinet.

Het is een grof schandaal. En het ergste is nog wel dat dit gebeurt onder leiding van een “VVD-premier.” Wat een ondernemerspartij is die club he? Schande!

