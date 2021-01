Woke bonden slopen eigen sport met hysterisch diversiteitsgedram: ‘Inclusieve omgeving waar iedereen welkom is!’

Waar het normaliter bij (top)sport draait om de prestaties wil men dit nu ook aan banden gaan leggen. 26 sportbonden hebben samen met de NOC*NSF het Charter Diversiteit opgericht. Met als doelstelling om meer inclusiviteit en diversiteit in de sport te krijgen. Daar gaan onze kansen op toekomstige gouden plakken.

Van voetbal tot en met korfbal, tal van sporten blijken niet ‘inclusief’ genoeg te zijn, aldus nota bene de eigen koepels. Vandaar dat 26 verschillende sportbonden de handen ineen hebben geslagen met de NOS*NSF om hier iets aan te veranderen. Sport moet niet langer een competitieve omgeving zijn, maar een heus ‘safe space‘. De woke gekte heeft haar weg gevonden naar de Nederlandse sportvelden:

“Het gezamenlijk opgestelde charter is een mooie volgende stap om toe te werken naar een inclusieve sport waar echt iédereen welkom is, wordt gewaardeerd en zich thuis voelt. Door ons hard te maken voor een diversiteitsbeleid kunnen we concreet aan de slag met een inclusieve sport en, hopelijk snel, resultaat boeken.”

Het NOC*NSF is van mening dat veel sporten niet inclusief zijn jegens ‘gender- en seksediverse personen.’ Daarom moeten er handboeken en richtlijnen komen voor sportclubs over hoe zij moeten omgaan met ‘diverse personen’. Ook ontbreekt het veel sporten aan een zogenaamde ‘goede afspiegeling van de samenleving.’

Ook is de belangrijkste doelstelling vanaf nu om meer diversiteit op de sportvelden te krijgen, of het nu gaat om sportbeoefening op laag of hoog niveau; de bonden klagen over een kennelijk schrijnend gebrek aan diverse samenstellingen. Stevenen we af op dwingende diversiteitsquota in sport?

De NOC*NSF presenteert daarom een waslijst aan kritiek: zo zouden arbitrageteams niet divers genoeg zijn en ook besturen van sportclubs zijn vaak geen goede afspiegeling van de samenleving. Alles moet meer divers en inclusiever aldus de sportbond.

We kunnen uit dit Charter dus maar één conclusie trekken: de diversiteitsgekte heeft haar weg gevonden naar de sportvelden. Bergt u dus maar, want dit is pas het begin!