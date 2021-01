Jan Roos dronk gisteravond een drankje bij zijn ouders. Die zijn 70 jaar oud en vallen dus overduidelijk binnen de groep “kwetsbare ouderen.” Maar ook zij zijn onderhand helemaal klaar met de draconische lockdown van het rampenkabinet. “Ze moeten de samenleving weer opengooien,” zeiden ze tegen hem. “Dit gaat zo niet meer langer.”

Volgens Roos zijn z’n ouders “law abiding.” Zeg maar typisch betrouwbare, rustige Nederlanders (op leeftijd). Absoluut geen wappies, geen rebellen. Nee, het zijn gewone, nette mensen (hoe ze Jan hebben kunnen produceren is natuurlijk een beetje een raadsel).

Maar ook zij willen af van de lockdown en de avondklok. “Ik dronk gisteren een neutje bij mijn law abiding ouders (70),” schrijft Roos op Twitter, “en die zeiden letterlijk: ‘Ze moeten de samenleving weer opengooien. Dit gaat zo niet meer langer. En ouwe lui als wij hebben de keuze om thuis te blijven of risico te lopen’.”

“Het is waar,” concludeert Roos, “het is op.”

Roos’ ouders zijn een perfect voorbeeld van de groeiende groep lockdown-critici waar Wierd Duk gisteren ook al over schreef. Dit zijn geen “wappies” of “samenzweringstheoretici.” Het zijn geen geboren rebellen. En al helemaal geen anarchisten. Het zijn heel normale burgers, die hun belasting braaf betalen, elke vier jaar stemmen, rustig doen wat er van ze verlangd wordt… maar die nu klaar zijn met dit wanbeleid omdat ze zien dat de schade enorm wordt.

Ja. Steeds meer mensen hebben het helemaal gehad met de belachelijke, excessieve, overdreven lockdown en ditto avondklok. Dat zagen we de afgelopen dagen en weken al. Zeker sinds invoering van de avondklok neemt het verzet tegen het kabinetsbeleid toe (en nee, ik heb het niet over de rellen, want dat is geen “verzet tegen het beleid” maar hooliganisme), maar dat was slechts de spreekwoordelijk laatste druppel. Mensen zijn er sowieso klaar mee. Ze willen weer naar de winkel, naar het café, het restaurant. Ze kunnen gewoon niet nog langer gedwongen binnen zitten. Ze houden het niet meer uit.

Roos’ ouders hebben gelijk — en al die andere critici van deze waanzinnige lockdown ook. Nederland moet weer vrijgelaten worden! Gooi de winkels open, gooi de horeca open, laat de scholen weer beginnen, en laat kappers terug aan het werk gaan. Deze gekte heeft lang genoeg geduurd!

