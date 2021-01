Zelfhatende VVD-wethouder Rotterdam keert zich tegen Nederlandse geschiedenis: ‘Excuses voor slavernij!’

De Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga (Integratie) wil dat de VVD de hakken niet langer in het zand zet en braaf doet wat de BLM-achtige, radicaal-linkse beweging al jaren eist: officieel excuses aanbieden voor ‘ons slavernijverleden.’ Dat is bijzonder opmerkelijk omdat Wijbenga van de VVD zelf is. Hij kiest dus een positie die linea recta ingaat tegen de mening van de meeste VVD’ers.

Het college van Rotterdam heeft onderzoek laten uitvoeren naar de slavernijgeschiedenis van die stad. De conclusie van dat onderzoek luidt dat ‒ schrik niet! ‒ de havenstad inderdaad betrokken is geweest bij de slavenhandel. Er zijn zelfs ‒ zeg dat het niet zo is! ‒ Rotterdamse bedrijven geweest die er toen, dus eeuwen geleden, van geprofiteerd hebben.

Vanwege deze zwarte bladzijden uit het verleden wil het college nu vol op de Black Lives Matter-tour gaan. Er moeten “disclaimers” komen bij “straatnamen die verwijzen naar het koloniale of slavernijverleden. Hetzelfde moet gebeuren bij vijftien standbeelden met een dergelijk verleden.” Ook verkennen ze “de mogelijkheid om Rotterdammers uit te nodigen om met voorstellen of initiatieven te komen voor inclusieve standbeelden en straatnamen.”

Dat is allemaal al triest genoeg, maar wacht, want het wordt nog erger. Want, jawel, het college laat ook “uitzoeken” of er “excuses” moet worden aangeboden voor de “Rotterdamse rol” in de slavernij. Gezien de voorkeuren van het college ligt het antwoord natuurlijk voor de hand: de conclusie is dat dit excuus er moet komen.

Ongelooflijk genoeg vindt wethouder Bert Wijbenga van de VVD het een prima idee om sorry te zeggen. “De hakjes moeten uit het zand,” zegt hij sarcastisch over het VVD-standpunt inzake een slavernij-excuus: “Het is een moeilijk onderwerp waarbij veel emotie speelt.” Maar hij vergelijkt dat met het debat over Zwarte Piet, en die strijd heeft radicaal-links ook gewonnen. En dus moeten de quasi anti-racistische gekkies ook hun zin krijgen wat betreft hun smeercampagne tegen de vaderlandse geschiedenis.

“De klus al heel lang onder het vloerkleed blijven liggen,” vindt Wijbenga. Nu is het tijd om te doen wat de Sylvana Simonsen van deze wereld willen. Sorry zeggen!

En zo zal Rotterdam door de knieën gaan en mea culpa zeggen voor iets waar wij, onze ouders, onze grootouders, en zelfs onze overgrootouders helemaal niets mee te maken hadden omdat de slavernij al lang afgeschaft was toen zij leefden… en het over-over-overgrote deel van onze andere voorouders had er ook niets mee te maken; alleen een paar elitaire rijken profiteerden van de slavenhandel. De rest van het land lag zélf dagelijks krom om rond te komen van de paar kruimels die hun kant opgegooid werden.

Het is dus een grove schande wat hier gebeurt. De slavernij was verschrikkelijk. We moeten God op onze blote knieën danken dat dit instituut dan ook al heel lang is afgeschaft. Maar het is volstrekt belachelijk om te doen alsof al onze voorouders erbij betrokken waren ‒ en dus ook om er excuses voor aan te bieden. Deze dingen zijn gebeurd toen wij niet leefden. We hadden er niets over te zeggen. Sorry zeggen voor iets waarvoor je geen verantwoordelijkheid draagt is niet alleen achterlijk, maar ook nog eens nép.

Overigens is het natuurlijk wel duidelijk waarom de Nederlandhatende gekkies, die onze hele vaderlandse geschiedenis zwart willen maken, deze excuses eisen hè? Zij willen dat er herstelbetalingen overgemaakt worden. Want dát is de crux: uiteindelijk zullen jij en ik gedwongen worden om te betalen voor de misdaden van een paar elitaire psychopaten met wie wij alleen geen bloedband delen, maar die zelfs ónze eigen voorouders óók onderdrukten, uitknepen en klein hielden. Met alle dank aan partijen als BIJ1, maar ook aan hun ruggengraatloze enablers zoals de VVD. Fijn!