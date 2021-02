1984 in optima forma! Hilarische nepnieuwsfabriek NPO komt met ‘echtheidsstempel’ voor video’s

Hilarischer dan dit wordt het niet. De radicaal-linkse propagandist voor de overheid, ook wel bekend staande als de NPO, heeft vrijdagavond aangekondigd dat het met een “echtheidsstempel” komt voor bij nieuwsvideo’s. Dat zegt NPO-bestuurder en PvdA-man Martijn van Dam. Want, zegt hij, door nieuwe technologische ontwikkelingen is het veel te gemakkelijk om “nepnieuws” te verspreiden. De NPO gaat daar dus wel eventjes iets aan doen, door te besluiten wat wel en geen echt nieuws is.

Volgens Van Dam moeten we ons “ernstig zorgen” maken over nepnieuws, wat ongetwijfeld vooral komt omdat wat hij steevast als “nepnieuws” bestempelt eerst en vooral nieuws is dat niet meegaat in de officiële narratief. Vervolgens roept hij iets over “deep-fake technologie,” wat heel indrukwekkend klinkt, en wat ongetwijfeld bewust gebruikt wordt in de hoop zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk angst aan te jagen.

“Die technologie komt letterlijk binnen handbereik, namelijk op je mobiel, en dat betekent: iedereen kan dit gaan maken en het is niet meer van echt te onderscheiden,” aldus Van Dam.

En oh ja, zegt hij, hij is er ook klaar mee dat algoritmen op het internet ervoor zorgen dat je “een bepaalde kant” op wordt gestuurd. Daarom werkt de NPO aan “publieke algoritmen,” waarbij je dan binnen de NPO ook “de andere kant van het verhaal” kunt horen.

Haha! Ja vast! Alsof de NPO bij een artikel waarin Thierry Baudet wordt afgebrand even linkt naar De Dagelijkse Standaard waar de andere kant van het verhaal verteld wordt! Is er ook maar iemand die dat gelooft?

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Parler!

Natuurlijk is er nepnieuws in omloop, en natuurlijk is dat vervelend. Maar wat de oude kartelmedia doen heeft niets te maken met “bestrijding van nepnieuws,” maar alles met het bewaken van hun narratief én hun machtspositie.