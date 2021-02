Amerikaanse praktijken met poststemmen Kamerverkiezingen: 1470 stempassen verkeerd bezorgd, ook bij overledenen

De burgemeester van Hoorn, Jan Nieuwenburg (PvdA), moet een pijnlijke fout erkennen: bijna 1500 stempassen zijn verkeerd bezorgd. Ruim tweehonderd zijn er zelfs verstuurd naar overledenen. Dat wekt niet bepaald vertrouwen in het stemmen per post, dat dit jaar voor het eerst in beperkte vorm wordt toegestaan.

Gedonder met stempassen in Hoorn. In de gemeente zijn maar liefst 1470 stempassen verkeerd bezorgd, omdat de gemeente niet heeft zitten opletten met het nieuwe regime omtrent poststemmen. Kennelijk gebruikte de ambtenarij van de Noord-Hollandse plaats het kiezersbestand dat is vastgelegd op 17 november 2020, in plaats van op 1 februari 2021. In die periode zijn er mensen verhuisd en natuurlijk ook overleden, want corona. Dat meldt het Noordhollands Dagblad.

Burgemeester Jan Nieuwenbrug (PvdA) heeft het gelukkig wel snel op kunnen lossen door de stempassen ongeldig te laten verklaren, excuses te maken aan de nabestaanden en alle nodige instanties in te lichten over de gemaakte fout. Nieuwenburg pakte het dus snel op, maar dit laat wel zien dat er echt héél makkelijk een fout kan worden gemaakt, met mogelijk enorme gevolgen.

Dit keer liep het dus met een sisser af, maar het vertrouwen in poststemmen krijgt een knauw. En dat nog vóór het goed en wel is ingevoerd. Daarbij genomen: letterlijk alle gemeenten hebben het druk met corona, dus het kan zomaar zijn dat het gemeentelijke basisregister niet helemaal up-to-date is. Zitten ze er straks allemaal net zo strak op als de burgemeester van Hoorn zodra er weer stembiljetten worden opgestuurd naar overledenen? Vast niet. En dat maakt het risico op dit soort fouten simpelweg te groot.

Het is niet de eerste faux-pas met poststemmen deze verkiezingscampagne: een tijdje geleden liet D66-minister Kajsa Ollongren meerdere proefonderzoeken doen naar stemmen per post. Binnen haar eigen ministerie verliep het allemaal prima, maar bij de senioren in Den Haag was het een ramp. Ruim de helft vulde de biljetten niet goed in, waardoor de stem ongeldig werd. Dat maakte voor Ollongren helemaal niets uit: stemmen per post was hartstikke makkelijk en met wat duidelijkere instructies kon er haast niets misgaan, beweerde de D66-dame. Niets om ons zorgen over te maken!

Mooi niet dus. De poststemmen zouden wel eens hét hoofdpijndossier van deze verkiezingen kunnen worden. En dat komt geheel en al op het conto van incapabele bestuurders die geen flauw idee hebben hoe ze zoiets op een goede manier opzetten. Ja, looking at you, Kajsa Ollongren en Jan Nieuwenburg!