Baudet pakt vaccinblunderaar De Jonge aan: ‘TOTAAL ongeschikt voor zijn functie!’

FVD-leider Thierry Baudet heeft een pauze genomen van zijn campagne tegen de lockdown om zich te focussen op het totaal geflopte vaccinatiebeleid van Nederland. Op social media pakt de Forum-voorman minister De Jonge hardhandig aan: “Dan gooi je een jaar lang heel Nederland dicht,” schampert Baudet: “En dan bereik je dit!? De Jonge is TOTAAL ongeschikt voor z’n functie.”

Het Nederlandse vaccinatiebeleid is het lachertje van Europa: met als dieptepunt de laatste plek op de Europese vaccinatieranglijst. We prikken het traagst van Europa, en zelfs Bulgarije heeft ons inmiddels ingehaald. Terwijl onze coronaminister De Jonge het de afgelopen maanden over niks anders had dan ‘prikken, prikken en nog meer prikken’. Hier is weinig terecht van gekomen.

Het werkt allemaal voor geen ene meter. FVD-voorman Thierry Baudet vindt dan ook dat minister De Jonge voor het verkeerde vak heeft gekozen, om het zachtjes uit te drukken:.

Dan gooi je een jaar lang heel Nederland dicht. Roep je alleen maar “vaccins vaccins vaccins”. Zet je al je aandacht daarop (in plaats van slimme oplossingen, kwetsbaren beschermen, opschalen in de zorg, etc). En dan bereik je dit!? De Jonge is TOTAAL ongeschikt voor z’n functie. pic.twitter.com/65ZmvvENli — Thierry Baudet (@thierrybaudet) February 2, 2021

Baudet is niet de enige criticaster. Naast dat de CDA-minister al tijden laat zien niet de juiste man op de juiste plek te zijn is zijn geloofwaardigheid inmiddels ook helemaal verdwenen. Eerder bleek al dat de Nederlandse vaccinatiecijfers van geen kant klopten. Op het coronadashboard verschenen van de een op de andere dag ineens 120.000 gevaccineerde mensen extra erbij: getover met cijfers dat weinig vertrouwen schept. Maar zelfs met deze opmerkelijke ‘stijging’ doet Nederland geen betere zaken: we staan nog steeds onderaan de Europese lijstjes.

Voorgaande maanden blies De Jonge echter nog hoog van de toren over de naderende inentingscampagne. Een campagne die tot dusverre niet echt succesvol te noemen is. We prikken te langzaam en te weinig, en dan blijkt ook nog eens dat we achter het net vissen wat betreft het inkopen van vaccins.

Baudet heeft dus helemaal gelijk in zijn kritiek op De Jonge. Het gestuntel houdt voorlopig nog niet op, of het nu gaat om de datalekkende GGD of het stroeve vaccinatiebeleid: de eindverantwoordelijke is De Jonge, maar verantwoording heeft hij tot nu toe nog niet afgelegd. Hoe lang blijft zijn positie nog houdbaar?