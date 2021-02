Bezopen! Hugo de Jonge laat weten: winkels en met name horeca kunnen nog LANG NIET OPEN

Zorgminister Hugo de Jonge heeft iets van een plan in elkaar laten zetten over het wederom openen van de samenleving. Dit plan is totaal onacceptabel. Want, laat de minister weten, het houdt in dat winkels en met name de horeca nog lang niet open mogen. Want mutaties.

Volgens De Jonge is de komende maanden nog steeds erg weinig mogelijk. “Grote stappen” noemt hij “onverantwoord.” “Maar kleine stapjes zijn wel degelijk weer mogelijk. Met toegangstesten maken we dingen mogelijk die anders niet mogelijk waren.”

Dit houdt in dat er sneltesten worden ingezet bij evenementen, de culturele sector en sportwedstrijden. Maar niet bij de horeca. Dat vindt De Jonge “niet logisch.” Wél laat hij weten dat de testcapaciteit razendsnel wordt opgevoerd en dat we in afzienbare tijd ongetwijfeld zelfs tests kunnen kopen bij de supermarkt. Ja, nogal wiedes dat dat bij de supermarkt is, want de rest is immers niet open.

“Voor detailhandel en horeca probeer je in de komende maanden meer stappen te zetten om juist zonder toegangstest weer dingen mogelijk te maken,” zegt hij tegen De Telegraaf. Maar wanneer? Daar doet hij geen uitspraken over. “Ik wil steeds blijven kijken naar wat wél kan. Maar het moet wel verantwoord zijn. Er zijn nog andere factoren waar we rekening mee moeten houden. Bijvoorbeeld dat nieuwe varianten optreden. Een aantal lijkt in mindere mate vatbaar voor het vaccin dat we nu kennen. Hoe dat precies gaat lopen kan ik nu nog niet zeggen. Maar de mutaties kunnen roet in het eten gooien. Dus dat zijn grote onzekere factoren, net als de levering van vaccins.”

Ah ja, natuurlijk. Die mutaties he. Vorig jaar werd ons verteld dat we akkoord moesten gaan met extreme maatregelen omdat de IC’s op omvallen stonden. Tegenwoordig mag blijkbaar niemand meer besmet raken met het virus. Als er ook maar een beetje kans op besmetting is ‘kan het niet.’

Totaal geschift en ook nog eens volkomen onverantwoord. Want op deze manier jaagt het kabinet willens en wetens het midden- en kleinbedrijf, winkels en horeca de financiële afgrond in. En het interesseert ze helemaal geen bal.

De Telegraaf zegt tegen De Jonge dat dit wel een heel “slecht verhaal” is voor de horeca. “Het virus ís een heel slecht verhaal voor die ondernemer. Voor veel mensen in de zorg is het een heel slecht verhaal. Eigenlijk voor alle mensen in Nederland is het een heel slecht verhaal,” zegt hij daarop. Ja, behalve voor de witte jassen en de overheidspoppetjes he? Want die hebben meer macht dan ooit tevoren. Geen wonder dat ze steeds weer stralen als voor de camera’s mogen verschijnen.

De horeca staat klaar om aan de slag te gaan, met allerlei maatregelen. Maar dat mag niet. “Het lijkt me aan de vroege kant,” zegt De Jonge. “Beter behoedzaam en in kleine stapjes, dan spijt achteraf en terug naar af.”

Natuurlijk zijn dat de opties helemaal niet. We kunnen ook kwetsbare groepen beschermen en voor de rest accepteren dat er mogelijk een virusje rondwaart in Nederland. Want waar het kabinet nu voor kiest is het opblazen van MKB, en daarmee de hele middenstand. Onder het mom van virusbestrijding wordt het MKB vakkundig de nek omgedraaid. Miljoenen banen verdwijnen op deze manier, en mensen die niet in de horeca en winkelsector werken maar er wel op vertrouwden om lekker naar buiten te gaan, te socialiseren en een beetje te ontspannen kunnen dat niet meer. Die raken zelfs dat kwijt.

Deze gekte moet stoppen. Wat het kabinet doet is volstrekt onacceptabel. Geen énkele overheid heeft het recht om hele sectoren een faillissement in te jagen. En geen enkele burger hoeft te accepteren dat zijn overheid hem financieel ruïneert. Dit is in strijd met álle principes van good governance en trouwens ook met de natuurrechten waarmee we allemaal geboren zijn. Dit moet stoppen. Nú.