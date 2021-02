Daar komt de sneltestdictatuur! Testen tot je een ons weegt, om naar kantoor, restaurant of evenement te gaan

De horeca en evenementensector heeft terecht de buik vol van de draconische maatregelen van het kabinet, waardoor zij nu met een enorme schuldenlast zitten en veel ondernemers in de branche(s) eigenlijk niet meer weten of ze nog door kunnen gaan. Daarom zijn ze aan het zoeken naar methodes om de economie toch zo snel mogelijk open te gooien. Eén manier, het doen van sneltesten waardoor gasten kunnen aantonen dat ze geen corona hebben, lijkt aan populariteit te winnen. Moet we ons straks regelmatig laten testen om leuke dingen te kunnen doen?

De woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers, Jolanda Jansen, roept de overheid op om werk te maken van de mogelijkheid om sneltesten en een testbewijs in te zetten om de horeca en de evenementenbranche weer open te gooien. “Zoals een lampje bij de ingang groen oplicht als het juiste kaartje wordt ingevoerd, doen we dat in combinatie met een geldig testbewijs,” aldus deze Jansen. Op deze manier, denkt zij, kunnen we af van de belachelijke anderhalvemetersamenleving en kan er weer geld verdiend worden in de horeca, bij sportwedstrijden, en bij evenementen.

“Mensen zijn sociale dieren,” zegt ze terecht tegen de Volkskrant, “die anderhalve meter afstand is onnatuurlijk. Er is ook geen businessmodel te verzinnen waarbij je met een capaciteit van 20 procent een evenement kunt organiseren.”

Ah, Jolanda toch. Wat geeft jou de indruk dat de boven-ons-gestelden dat wél denken ‒ en dat zelfs maar zouden willen?

Hoe dan ook, natuurlijk zal er flink wat kritiek zijn op deze strategie. Zo zijn er bijvoorbeeld hartstikke paranoïde twitteraars die denken dat het resultaat van massale sneltesten juist zal zijn dat de overheid méér, niet minder lockdowns aan ons oplegt.

De ministeries van Economische Zaken en van Volksgezondheid lijken er onderwijl wél iets in te zien. “Een testbewijs zou tot de routekaart kunnen behoren, mits versoepelingen mogelijk zijn,” zegt een woordvoerder van EZ: “Het moet wel veilig kunnen binnen de huidige maatregelen. Als we een testbewijs invoeren, moet het ook versnellend werken. We zijn de testlocaties nu aan het opschalen.”

Is dit dan de weg vooruit? Gaan we dit doen om te zorgen dat we enigszins normaal kunnen leven weren? Moeten we straks voor elk dingetje ‒ elke keer dat we uit eten willen, dat we naar het voetbalstadion willen, dat we een show willen bijwonen ‒ een test doen en het resultaat vervolgens inscannen? En dat allemaal voor een virus dat niet eens bijna zo dodelijk is als we eerst vreesden? Maak de borst maar nat.