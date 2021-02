Biden totaal in de ban van woke-gekte: steunt onderzoek naar herstelbetalingen slavernij

De Amerikaanse president Joe Biden gaat helemaal mee in de linkse gekte. Nu de Democraten het presidentschap hebben gewonnen kunnen ze hun identiteitspolitieke agenda uitrollen. Als ware antiracist gaat Biden voorop in de strijd tegen het slavernijverleden. De president steunt onderzoek naar eventuele herstelbetalingen.

De Democratische president Biden is overstag gegaan. Hij is er helemaal voor om te onderzoeken of afstammelingen van slaven herstelbetalingen zouden moeten ontvangen. In Nederland dachten we dat deze identiteitspolitiek alleen te vinden was bij de woke-rebellen van BIJ1, maar in Amerika ondersteunt een gevestigde politieke partij dit idee dus ook.

Reuters meldt dat het idee van een onderzoek naar herstelbetalingen intensief is besproken binnen het Witte Huis en dat Biden een onderzoek naar dit plan volledig steunt. En zo lijkt Biden het narratief te omarmen dat afstammelingen van slaven door een intergenerationeel-slachtofferschap nog steeds achtergesteld zijn. Maar de onderdrukking van hedendaagse volkeren praat hij ondertussen goed.

De vraag is natuurlijk of het uiteindelijk ook echt leidt tot herstelbetalingen, want zo gauw dit gebeurt gaat het grote geld innen los. Wie komt er allemaal in aanmerking hiervoor? En tot hoever reken je terug? Het zou uiteindelijk nog een flink duur plan kunnen worden voor de Democraten.

Maar als zelfs de progressieve Democraten dit idee gaan omarmen dan zal in Nederland ook deze agenda steeds meer aandacht krijgen. Kunnen wij nu ook onze borst gaan natmaken voor de tal van discussies hierover in Nederland? Voor je het weet wil zo ongeveer iedereen en alles vergoedt worden voor historisch leed. De linkse meute heeft altijd hun mond vol over het slavernijverleden, wat ook een uiterst tragische periode was, maar het onderwerp lijkt meer aandacht te krijgen dan hedendaagse vormen van slavernij. Ze zouden op links hun prioriteiten beter moeten rangschikken.