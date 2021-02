Bizar kabinet gaat eigen lockdownbeleid te lijf met honderden miljoenen euro’s voor luisterlijnen en dieetcoaches

Het demissionaire kabinet heeft de smaak goed te pakken als het om geld uitgeven gaat. Staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) mag maar liefst 200 miljoen euro over de balk smijten om de “psychologische en maatschappelijke schade van de coronacrisis te verzachten.” In de praktijk komt dit neer op gesubsidieerde luisterlijnen en ‘leefstijlcoaching’ om je coronakilo’s kwijt te raken.

Het kabinet probeert nu wel echt een goeie sier te maken, zo vlak voor de verkiezingen. Tientallen bedrijven gaan kopje onder omdat de financiële hulp is stopgezet of ontoereikend is gebleken, maar 200 miljoen euro voor de bestrijding van eenzaamheid kan er wel vanaf! Blokhuis zegt tegen het AD: “Ik heb met huilende jongeren aan de telefoon gezeten, de nood is hoog. Ouderen, dak- en thuislozen en jongeren kampen met psychische problemen, zijn eenzaam. Ondertussen komen de coronakilo’s er ook aan, daar willen we wat tegen doen.”

Het is raar dat dit als een taak van de overheid wordt gezien. Hulp voor dak- en thuislozen (helemaal met dit weer) zal iedereen kunnen begrijpen, maar zitten we echt te wachten op een gesubsidieerde callcentermedewerker die even naar jouw gezeur gaat luisteren? Of een lifestyle-coach die je gaat aansporen om toch maar dat wandelingetje in de buitenlucht te maken? Kom op zeg.

Het zou prima zijn als de overheid hier en daar wat initiatieven steunt om de (reële) sociale en psychische gevolgen van nota bene hun eigen lockdown wat tegen te gaan, maar dat kan ook op een manier die niet zo kneuterig en betuttelend overkomt. Mensen hoeven echt niet als een klein kind te worden behandeld en te worden aangespoord om meer te bewegen, althans niet vanuit de overheid. En als het kabinet écht wat wil doen: ontsla Hugo de Jonge, neem een capabele coronaminister aan en zorg dat de pandemie zo snel mogelijk onder controle is. Dát zou pas wonderen verrichten voor de coronabuikjes en lockdowndepressies, denk je niet?