Brits ziekenhuis wordt woke en maakt geboorteafdeling genderneutraal: ‘Dit zorgt voor betere zorg!’

Het Britse Brighton and Sussex University Trust Hospital is compleet doorgeslagen in de woke-gekte. Ze hebben de geboorteafdeling genderneutraal gemaakt. Men spreekt daar vanaf nu dus over ‘mensenmelk’ en ‘mensen met baarmoeders’. Volgens een genderexpert zou dit de “zorg beter maken”. Kan men niet beter de tijd en moeite investeren in goede zorg, daar heeft men op dit moment meer behoefte aan.

Het ziekenhuis is het eerste ziekenhuis dat een afdeling laat ombouwen naar genderneutrale standaarden. Want biologie ontkennen is heel normaal in een ziekenhuis tegenwoordig. Het ziekenhuis hoopt hiermee een inclusievere omgeving te zijn voor transgenders en non-binaire mensen, zo meldt het AD.

De Nederlandse inclusiviteitsexpert Barbara Oud is een groot voorstander van deze transformatie. Zij is een groot voor dit soort diversiteit en inclusief taalgebruik bij bedrijven. Micro-agressies kan mensen namelijk echt beledigen. Door een kraamafdeling genderneutraal te maken behandel je mensen op een plezieriger manier aldus Oud.

,,Je wilt je genderidentiteit niet steeds hoeven verdedigen. Als een verloskundige, en dat is al een professional die bijzonder liefdevol en respectvol met patiënten omgaat, je dan aanspreekt met de voornaamwoorden die jij graag wil, is dat heel belangrijk in hoe je de zorg ervaart.”

Het is wel weer typerend voor West-Europa dat we de tijd, en geld, ervoor hebben om ons druk te maken met dit soort non-issues. Zelf denk ik dat we beter wat meer tijd kunnen investeren in het optimaliseren van de zorg, dan ziekenhuispersoneel te trainen op welk taalgebruik ze moeten gebruiken. Inclusief taalgebruik gaat onze zorg niet ontlasten vrees ik.