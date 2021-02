Coalitie lijkt al gesmeed! GroenLinks huilt dat FVD posters heeft overgeplakt, VVD biedt aan GroenLinks posters te zullen ophangen

Op Twitter doet de GroenLinks-fractie Hardenberg ‘huilie huilie’ omdat hun posters zijn overgeplakt door posters van het FVD. Gelukkig heeft de VVD aangeboden om naast hun eigen posters ook plakkaten van GroenLinks te zullen ophangen. Een fijne kartelsamenwerking tussen GroenLinks en de VVD lijkt dan ook geboren!

Het iets te enthousiaste campagneteam van Forum voor Democratie wilde graag laten weten dat er tijdens de naderende Tweede Kamerverkiezingen op Thierry Baudet gestemd kan worden, dat de lockdown moet worden stopgezet en dat we Nederland weer terug moeten stemmen. Een aantal opgeplakte verkiezingsposters van GroenLinks moesten het daarbij ontgelden.

Een schande natuurlijk, want het komt uiteraard bijna nooit voor dat fanatieke partijpromotors elkaars posters overplakken. Daar heeft GroenLinks zich vast ook nog nooit schuldig aan gemaakt… FVD-leider Thierry Baudet kan echter wel lachen om de plakcoalitie tussen GroenLinks en de VVD: “Wat lief! Kartelpartij helpt kartelpartij! Super jongens! Samen tegen de pestkoppen op het schoolplein!”, aldus Baudet op Twitter.

Sneu.. onze GroenLinks vrijwilligers hebben zo hard gewerkt om de posters te plakken en dan plakt een andere partij er vol overheen. Gelukkig bood @HardenbergVVD aan om onze posters ook mee te nemen als zij gaan plakken! Zo kan het ook! Mooie collegialiteit 🧡 pic.twitter.com/AvYhgXxa2U — Romano (@RomanoBoshove) February 12, 2021

Gelukkig heeft de VVD alvast een vriendschappelijk elleboogje (want handjes schudden mag nog steeds niet) uitgestoken naar GroenLinks en aangeboden om behalve hun eigen VVD-posters, ook een aantal GroenLinks posters op te hangen. Nu is het nog lokaal, maar durf er je hand maar voor in het vuur te steken dat deze ‘fijne samenwerking’ tussen GroenLinks en de VVD ook ná de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 nog weleens een staartje zou kunnen krijgen. Misschien zelfs wel in de vorm van een minister Klaver in het kabinet Rutte IV.