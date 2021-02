D66-econome Barbara Baarsma lobbyt wat af: schreef CO2-taks in partijprogramma, om er zelf van te profiteren

Nu komt de aap uit de mouw! Topeconome Barbara Baarsma pleit al jaren voor een CO2-taks, zogenaamd om het klimaat te redden. Ze is lid van D66 en schreef zelfs mee aan partijprogramma’s. Nu is ze benoemd tot CEO van Rabo Carbon Bank. Dit bedrijfsonderdeel is erop gericht om geld te verdienen aan alles wat met CO2-reductie te maken heeft. Sterker nog: ze gaan proberen om CO2 tot valuta te maken. Baarsma gaat hier dus flink van profiteren!

Dit is lobbyisteninfiltratie van de hoogste orde. Barbara Baarsma probeert Nederland (via D66) al jaren aan een ‘CO2-economie’ te krijgen. Ze schreef mee aan verkiezingsprogramma’s om deze sector zo groot mogelijk te maken, onder anderen door een nieuwe belasting te heffen. In diverse kranten gooit ze daar al geruime tijd balletjes over op.

Maar Baarsma is niet zomaar een “deskundige” of een “betrokken burger”. Baarsma heeft namelijk nu vervolgens zélf een flinke rol in de private sector bemachtigd, en mag van haar eigenbedachte beleid flink profiteren. Ze wordt de CEO van de ‘Rabo Carbon Bank’, een “duurzaam” onderdeel van de Rabobank. Wat de D66-activiste betreft moet heel Nederland dus straks worden verplicht om belasting over CO2 te betalen en worden gedwongen om te handelen in emissierechten voor CO2, zodat ze zelf ook als een malle geld kan binnen harken bij haar eigen bankje:

“Ik voel me als bankier dienaar van de reële economie. Met de Rabo Carbon Bank realiseren we een nieuw verdienmodel voor de bank waarmee we de beweging naar een klimaat neutrale economie willen versnellen én een toekomstbestendig voedselsysteem stimuleren. Dat is een uitgelezen kans voor onze coöperatieve bank. We zijn actief in de hele waardeketen. Niet alleen hebben we een wereldwijd netwerk in Food & Agri sectoren, ook bedienen we de grote spelers in de markt die aan de slag willen met hun CO2-uitstoot. We werken met hen samen aan het verminderen van hun uitstoot én bieden hen met de Carbon Bank gevalideerde mogelijkheden voor CO2-opslag,” aldus Barbara Baarsma.

Dit zou hetzelfde zijn als iemand die jarenlang pleit voor het uitrollen van een 6G-netwerk, en vlak voor het er aan zit te komen een rol krijgt bij de bouw van 6G-torens en 6G-smartphones, terwijl diegene er ook net voor heeft gezorgd dat de oude 4- en 5G-netwerken worden verboden. Hoe goed het (nu nog fictieve) 6G-netwerk ook mag zijn, dit soort praktijken zouden een behoorlijk zure nasmaak geven omdat het er alle schijn van heeft dat het puur voor persoonlijk gewin is.

Met Barbara Baarsma is bovenstaand voorbeeld dus helemaal niet zo fictief, als je het verhaal vertaalt naar Rabobank, D66, Barbara Baarsma en duurzaamheid. Dat is dus regelrechte belangenverstrengeling bij D66, met een vleugje corporatisme!