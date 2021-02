Demissionair kabinet stort nieuwe groene tirannie uit over winkeliers: statiegeld op blikjes

Het demissionaire kabinet heeft op de valreep een groene wens door de Kamer weten te drukken. Al jaren pleiten linkse partijen voor de invoering van statiegeld op blikjes. Vanuit het bedrijfsleven werd er altijd flinke kritiek geuit op dit idee want het komt kijken met flink wat logistieke uitdagingen. Helaas voor hen luistert het kabinet niet naar de geuite kritiek.

D66-staatssecretaris Stientje van Veldhoven meldde nieuws aan de Tweede Kamer: vanaf eind december 2022 komt er 15 eurocent statiegeld op blikjes drinken ‒ op zowel frisdrank, alcohol als water. Producenten en supermarkten bieden al jaren weerstand tegen dit plan, maar ze trekken nu toch echt aan het kortste eind. De groene almachtige overheid zal en moet zijn zin krijgen, natuurlijk.

Critici wijzen er al sinds jaar en dag op dat dit statiegeldproces veel te duur is en uiteindelijk te weinig oplevert. Van Veldhoven vindt in deze kwestie milieu-wensdromen belangrijker dan eventuele logistieke problemen.

Er worden jaarlijks 2 miljard blikjes verkocht in Nederland, zo’n 150 miljoen daarvan worden gedumpt in de natuur. Ergens is het niet gek dat de overheid mensen zwaarder gaat belasten als zij niet eens in staat zijn om een blikje weg te gooien. Hoe moeilijk kan het zijn? Maar nee, de winkeliers worden onterecht als schuldige aangewezen, en zij moeten dit varkentje nu maar gaan wassen. Vandaar de enorme betutteling vanuit de overheid, die producenten en winkeliers met een hoofdpijndossier opzadelt.

Voor supermarkten wordt het de komende tijd uitvogelen hoe ze dit allemaal gaan regelen. Er moet namelijk nog een plan worden uitgewerkt hoe de blikjes straks moeten worden ingeleverd. D66 weet zo vlak voor de verkiezingen met behulp van de coalitiepartners er toch nog een groene maatregel door te drukken. Hebben ze toch nog iets om over op te scheppen in de aankomende verkiezingsdebatten, over de rug van hardwerkende ondernemers. Politiek op z’n meest cynisch.