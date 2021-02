Donald Trump is terug! ‘Eerste toespraak sinds vertrek uit Witte Huis en zou zich kandidaat willen stellen voor verkiezingen 2024’

Donald Trump is even klaar met golfen op zijn zonovergoten resort in Palm Beach, Florida. Op zondag zal de spraakmakende ex-president het toetje -in de vorm van een speech- serveren tijdens het slot van de Conservatieve Politieke Actie Conferentie (CPAC). De verwachting is dat Trump zal benadrukken dat hij nog steeds de onbetwiste leider van de Republikeinen is, en wellicht dat hij tijdens zijn speech ook meteen zijn kandidatuur voor de verkiezingen van 2024 zal aankondigen.

Het was even een kortdurende tijd stil rondom de markante Donald Trump, maar de 74-jarige Amerikaanse ex-president zal voor het eerst sinds zijn vertrek op 20 januari weer in het openbaar speechen. De verwachting is dat de toespraak van Trump spraakmakend zal zijn.

Volgens Amerikaanse media zou bijvoorbeeld in de speech staan dat Trump nog steeds de onbetwiste leider van de Republikeinse Partij is. Maar daar blijft het niet bij, het is namelijk heel goed mogelijk dat de onvermoeibare Trump zomaar eens zijn kandidatuur voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 zal uitspreken. Kortom: We zijn voorlopig dus nog niet van Trump af.

Amerikaanse ingewijden meldden dat Trump afgelopen week al met zijn adviseurs zou hebben overlegd over de te volgen koers voor de Republikeinse Partij en zijn kansen om opnieuw een gooi te doen naar het presidentschap van de Verenigde Staten.

Volgens De Telegraaf blijkt uit een recente peiling onder Republikeinse stemmers dat bijna de helft van de ondervraagden zich achter een eigen beweging van Trump zou scharen als die de Republikeinse Partij vaarwel zou zeggen en een eigen beweging zou beginnen.

Laat Trump maar snel het podium weer beklimmen, want sinds het aantreden van zijn opvolger Joe Biden is de Amerikaanse politiek -tot dusver- in decennia nog niet zo saai geweest als nu. In ieder geval kunnen we deze zondag weer voor een keertje genieten van een heerlijke bombastische speech van de markante ex-president van de Verenigde Staten.