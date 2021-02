Drukbezochte FVD-manifestatie vroegtijdig beëindigd door Bruls: Nederlanders massaal op bezoek bij vrijheidskaravaan

De vrijheidskaravaan van Forum voor Democratie was vandaag in Nijmegen, maar vanwege de massale toeloop is de manifestatie op last van burgemeester Bruls vroegtijdig beëindigd. Er kwamen namelijk veel meer mensen op de manifestatie af dan gedacht en een linkse activisten moesten zo nodig een tegendemonstratie houden.

Vooraf dacht Forum voor Democratie zelf dat er maar rond de 200 mensen zouden komen, maar dit was een grove onderschatting. Er kwamen namelijk veel meer mensen wat toch knap is aangezien Nijmegen, op z’n zachtst gezegd, nogal een links bolwerk is. De ‘dappere’ antifascisten konden het dan ook niet laten om met een tegenactie te komen. Vanwege de drukte en de tegendemonstratie liet Bruls er een vroegtijdig einde aan maken.

En hier een filmpje van het spandoek. pic.twitter.com/1X4ZnqEj2q — Omroep Gelderland (@OmroepGLD) February 28, 2021

Vanwege de drukte en de tegendemonstratie werd op verzoek van burgemeester Bruls de manifestatie vroegtijdig gestopt zo meldt omroep Gelderland. Hoewel dit voor de aanwezige mensen jammer is, is het voor Forum toch wel een mooi signaal. De vrijheidskaravaan trekt door heel Nederland massaal mensen aan en Forum laat zien dat hun verkiezingspunten op steun binnen de samenleving kan rekenen.

Forum weet zich, ten opzichte van vele andere partijen die geen fysieke campagne ondernemen, zich zichtbaar te profileren op de Nederlandse straten. Dit kan ze nog eens enorm helpen op 17 maart. Veel mensen beginnen door de economische malaise helemaal genoeg te krijgen van diverse lockdownregels en Forum profileert zich duidelijk als de grootste criticaster van Ruttes coronabeleid.

Aan de toeloop bij diverse manifestaties is duidelijk te zien dat de boodschap van Forum wel degelijk op steun kan rekenen. Mensen zijn er wel klaar mee.