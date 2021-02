Emoties in Roosendaal: “Kapster wilde haar laatste centen spenderen aan campagne FVD, Thierry Baudet weigerde het geld aan te nemen”

De verkiezingsspanningen lopen steeds hoger op. De VVD is in de peilingen reeds aan het dalen, en het Forum voor Democratie zit in een stijgende lijn. Dat komt misschien ook wel omdat FVD-leider Thierry Baudet en zijn ‘compagnon’ Wybren van Haga als één van de weinige partijen het volk persoonlijk opzoekt, en niet alleen online.

Vanochtend schreven we al over een succesvolle bijeenkomst in Vlissingen. In Roosendaal wist het FVD ook een gigantische menigte te mobiliseren, zo beschrijft Lennard van Mil, voorzitter van de LHBTI-beweging De Roze Leeuw die in de Noord-Brabantse stad aanwezig was.

Honderden ongeruste locals hadden zich in Roosendaal gemobiliseerd om de Vrijheidskaravaan van het FVD te bezoeken. Een evenement op zich, zéker in tijden van corona. Volgens de aanwezige Van Mil liepen de emoties meerdere keren hoog op. Dat maakt duidelijk dat steeds meer Nederlanders serieus nadenken over een ander beleid dan wat we tot nu toe hebben meegekregen van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Vanuit Vlissingen door naar Roosendaal met de #FVD #vrijheidskaravaan. Nu al veel enthousiaste mensen. Fijne sfeer en heerlijk weer. @thierrybaudet is onderweg, dan barst het feest echt los! Zin an. pic.twitter.com/yLcZGJCgGn — Martin Bos 🦉 (@Bos_M) February 20, 2021

Van Mil, die dus aanwezig was in Roosendaal omschrijft een uiterst tragisch dieptepunt van het beleid van het (demissionaire) kabinet Rutte III:

“Een emotionele kapster in Roosendaal wilde het Forum voor Democratie graag steunen. Ze had helaas haast geen geld meer om de partij te steunen, vanwege de verschrikkelijke maatregelen van het kabinet. Toch wilde ze ter plekke haar laatste centjes symbolisch doneren aan Thierry Baudet. Daarna barstte ze in tranen uit. Een zichtbaar geëmotioneerde Baudet gaf aan haar geld niet te willen aannemen, omdat het FVD en hij juist strijden voor mensen zoals deze kapster.”

Het geeft wel aan hoe hoog de emoties kunnen oplopen en dat -ondanks de jaknikkers van alle kartelpartijen en JA21- we de opmars van het Forum voor Democratie zeker niet kunnen uitsluiten. Tot nu toe weten zij de meeste mensen op straat te mobiliseren van alle partijen bij elkaar.