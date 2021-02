Filmpje! De sfeer zit er goed in bij de FVD-vrijheidskaravaan in Vlissingen!

Ook vandaag is het campagneteam van Forum voor Democratie weer op stap in Nederland. Op zaterdagochtend deden Thierry Baudet, Wybren van Haga en de rest van hun Vrijheidskaravaan Vlissingen aan. In Zeeland. Nou, als je ziet hoeveel mensen er afkwamen op hun niet-aangekondigde bijeenkomst kun je maar één conclusie trekken: FVD is écht een beweging aan het veroorzaken in Nederland.

In een video die op sociale media gedeeld wordt door één van de aanwezigen dankt Thierry Baudet al die mensen die op zijn komen dagen bij het event. “Wat fantastisch dat jullie zijn gekomen in zulke enorme aantallen. Het mag nog steeds niet,” zegt Baudet, “we mogen het nog steeds niet aankondigen. We mogen nog steeds niet iedereen oproepen om te komen.” Maar kijk naar de aantallen die er stonden:

Sterker nog, al voordat de sprekers begonnen stond het plein vol van de mensen (op anderhalve meter afstand van elkaar hoor. Dus coronawaanzinnige meelezers hoeven zich nergens druk om te maken).

Nu staat het plein al bomvol in Vlissingen en de sprekers moeten nog komen! Wat een enthousiasme!De #vrijheidskaravaan is onderweg! #StemNederlandTerug pic.twitter.com/OF54MvMAiN — Burgercomité-EU (@burgercomiteeu) February 20, 2021

In een andere video legt Baudet uit dat hij zich werkelijk zorgen maakt over het poststemmen, zeker omdat minister Ollongren recent liet weten dat een handtekening niet noodzakelijk is. Het tellen gebeurt vervolgens openbaar. Dat is prima en eerlijk. Maar, zegt hij, de uitslagen worden op USB-sticks gezet, en die worden naar een andere lokatie gebracht. “En daar heb je geen controle meer over. Wat wij dus gaan doen dat is jullie allemaal… in alle stemlokalen van Nederland, dan gaan we aan onze vrijwilligers, onze mensen, onze leden vragen, ‘maak een foto van die uitslag per stemlokaal.’ En die foto’s gaan we allemaal online zetten.”

Inderdaad! Meld u nu aan als vrijwilliger en controleer het tellen van de stemmen op 17 maart! Het partijkartel, weten we, is immers absoluut niet te vertrouwen en deinst nergens voor terug! #vrijheidskaravaan #StemZeWeg #StemNederlandTerug pic.twitter.com/UkGJc3AnE1 — Burgercomité-EU (@burgercomiteeu) February 20, 2021

Natuurlijk onderstreepten Baudet en Wybren van Haga ook in Vlissingen weer dat Forum voor Democratie de enige partij is die corona écht anders wil doen; die principieel voor vrijheid kiest en die de gestoorde, eindeloze lockdown van het partijkartel onmiddellijk wil beëindigen.

Het is fantastisch om te zien, steeds weer, hoeveel mensen er op deze onaangekondigde, bijna geheime, events afkomen. Wat een enthousiasme wordt er gegenereerd voor de vrijheid, en wat is dat toch geweldig om te zien!