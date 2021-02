Energiebedrijf pikt drammerige klimaatwetten niet: eist 1,4 miljard euro schadevergoeding van Nederlandse Staat

Het energiebedrijf NWE sleept de Nederlandse Staat voor de rechter. Het bedrijf eist een schadevergoeding omdat de overheid energie opwekken door middel van steenkool wil verbieden. De duurzaamheidsregels vanuit de overheid worden niet altijd ondersteund door het bedrijfsleven.

De plannen voor de grootschalige energietransitie valt niet bij ieder bedrijf in goede aarde. Het Duitse bedrijf NWE heeft een kolencentrale in Nederland, maar moet uiterlijk in 2030 haar deuren gaan sluiten. Het bedrijf is woedend over het verbod en eist van onze Staat een vergoeding.

Waar Urgenda via de rechter de noodzaak tot een klimaatplan kon opleggen probeert NWE ook via de rechter haar gelijk te krijgen. Allemaal leuk en aardig dat de Staat bedrijven gaat dwingen om mee te gaan in de groene transformatie, maar dan moeten ze wel betalen voor eventuele gemiste inkomsten.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is van mening, aldus Nu.nl, dat het bedrijf genoeg tijd heeft de centrale geschikt te maken voor andere brandstoffen. Het energiebedrijf denkt daar dus anders over.

Het is interessant om te zien dat een bedrijf nu via de rechter een schadevergoeding probeert te eisen. Er zullen namelijk veel meer bedrijven zijn die getroffen gaan worden door de energietransitie. Als Europa in 2050 echt helemaal ‘klimaatneutraal’ wil zijn dan gaan nog veel meer sectoren flink op de schop. Maar niet ieder bedrijf of sector zal dit zonder slag of stoot omarmen. NWE gaat in ieder geval alvast verhaal halen.