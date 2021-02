Filmpje! Bizar! Rutte geeft toe dat lockdownbeleid winkels letterlijk uit de duim is gezogen

Terwijl het MKB de ene na de andere zware economische klap krijgt te verduren blijkt dat de lockdownregels voor winkeliers gewoon uit de duim gezogen zijn! Rutte heeft zojuist in een Kamerdebat gezegd dat iemand achter zijn bureau gewoon bepaalde tijdsregels heeft bedacht. Regels die geen wetenschappelijke basis hebben, maar uit iemands duim zijn gezogen!





Vanaf 10 februari mogen winkels weer ”’open”’. Open als in: mensen kunnen een bestelling plaatsen en mogen die vier uur later ophalen. Waar komt die vier uur vandaan? Nou uit de dikke duim van een beleidsmaker. Rutte erkent doodleuk dat er geen wetenschappelijke basis is voor die tussenliggende vier uur.

Het kabinet wil voorkomen dat mensen gaan ‘funshoppen’. Oftewel dat mensen lukraak dingen online gaan bestellen als excuus om lekker de stad in te kunnen. Dit proberen ze te tackelen door er een dagdeel tussen te plaatsen. Pas vier uur na je bestelling mag je je bestelling komen ophalen. Maar deze regel heeft geen wetenschappelijke basis, het is gewoon bedacht door een van onze bestuurders.

Dit is natuurlijk een grof schandaal want hoe verkoop je dit aan al die gedupeerde ondernemers? Dat zij afhankelijk zijn van regels die uit de dikke duim van een of andere bestuurder komen? Voor beleidsregels met een duidelijke wetenschappelijke basis kunnen de meeste mensen nog begrip voor opbrengen, maar voor dit soort uit de duim gezogen maatregelen niet. Het zet ook mensen aan twijfelen over eerder ingevoerde maatregelen. Want was de basis voor andere zware maatregelen? Ook allemaal uit de duim gezogen?

Het is schandalig dat Rutte dit ook zo openlijk durft toe te geven in de Tweede Kamer. De VVD beweert altijd op te komen voor de ondernemer, maar dat is de grootste onzin. Dit lijkt eerder op ondernemertje pesten.