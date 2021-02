Filmpje! “Intimiderende” Hugo de Jonge snoert kritische Wybren van Haga de mond: ‘Nepnieuws!’

In wat niet anders beschreven kan worden dan een bijzonder harde clash tussen zorgminister Hugo de Jonge en FVD-Kamerlid Wybren van Haga begon de eerste zomaar door de vragen van de tweede heen te toeteren. De FVD’er had namelijk op- en aanmerkingen over de vaccins, en dan met name over bijwerkingen en de registratie daarvan. Het resulteerde in een enorme confrontatie waarbij De Jonge de vragen van Van Haga als “nepnieuws” bestempelde. Van Haga been uiteindelijk nijdig weg omdat, aldus het Kamerlid, het duidelijk”geen zin” had.

❗Als @WybrenvanHaga een aantal volkomen redelijke vragen aan Hugo de Jonge stelt, gedraagt De Jonge zich onbeschoft en schreeuwt hij door Van Haga heen. Kamervoorzitter Arib laat het gewoon gebeuren. 👉 Beantwoord de vragen gewoon, Hugo! Daar hebben Nederlanders recht op. pic.twitter.com/ytKij88Q5Q — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) February 24, 2021

“Ja ik ben heel blij met het antwoord,” zei van Haga toen De Jonge een antwoord op een andere vraag die hieraan gerelateerd is had gegeven. “Want we moeten natuurlijk oppassen dat er niet allerlei paniek ontstaat, want er zijn een hele hoop vaccinaties die goed zijn. Maar er zijn toch een hoop verontrustende berichten. En ik noem er dan een aantal: het Sint Elisabeth Verpleeghuis in Amersfoort, Woonzorgcentrum De Meander in Zele, Verpleeghuis Liemerij in Zevenaar, Zorgcentrum Heelwijk in Heesch, ik heb een hele rits. U heeft waarschijnlijk ook al die gevallen gelezen. Daar wordt een verpleeghuis gevaccineerd en een week later heb je een coronauitbraak.”

“En mijn vraag was eigenlijk: Ja, als er zoveel van dat soort gevallen zijn dan, ja, toeval bestaat niet hè, dus kan het dan niet zo zijn dat de PCR-test positief uitslaat na zo’n vaccinatie en dat we daardoor dat zien. Dat er mensen overlijden is één ding, maar dit lijkt te toevallig, dus ik was benieuwd naar de verklaring en ik heb ook gevraagd aan de heer Van Delden of dat geregistreerd werd. Nou, dat werd gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet [gedaan], maar ik ben benieuwd naar uw antwoord.”

“Even heel precies, en ik zou echt heel graag met de heer Van Haga de afspraak willen maken om zo feitelijk mogelijk en zo precies mogelijk hierover te zijn, want je komt van alles tegen op social media en met name dit type verbanden worden heel snel gelegd. En dat kan heel giftig zijn. Want als in het hoofd van mensen gaat ontstaan dat vaccinaties gevaarlijk zouden zijn, dat je daar ernstige bijwerkingen door zou kunnen krijgen, mogelijk zelfs door zou kunnen krijgen. Als dat het verhaal wordt kan dat iets doen met de vaccinatiebereidheid. De vaccinatiebereidheid is gelukkig heel groot,” reageerde De Jonge daarop: “We hebben Koreaanse cijfers. Nou, de onderzoeken een paar maanden geleden wezen echt anders uit, inmiddels hele hoge vaccinatiebereidheid. En die vaccinatiebereidheid, die gaat ons uit de crisis helpen. En die moeten we hoog zien te houden, dus laten we zo feitelijk mogelijk zijn. Dat moet echt de afspraak zijn.”

“Dan over Lareb,” waar de bijwerkingen en zulks worden bijgehouden,” ging De Jonge verder. “Even heel precies over Lareb. Lareb heeft als taak om alle meldingen te onderzoeken en alle meldingen te analyseren, en vervolgens daar in alle transparantie over te berichten. Als er een verpleeghuis is, alle verpleeghuizen worden tegelijkertijd ongeveer gevaccineerd. Als er een verpleeghuis is waar de ene week vaccinatie is geweest en de volgende week een uitbraak, is dat in zoverre helemaal volgens het patroon wat je ook verwacht, namelijk gegeven de stand van de epidemie vinden er gewoon veel besmettingen plaats in verpleeghuizen. Mensen een week nadat ze gevaccineerd zijn, zijn natuurlijk nog niet volledig beschermd. Dus ja, dat virus kan daar inderdaad nog huishouden.”

Wat nou het gekke is, ik dacht dat we al die maatregelen nu nemen – de lockdown, de avondklok, etc. etc. – om de ouderen in verpleeghuizen te beschermen. Maar nu zegt De Jonge heel blij dat het virus op ongekende schaal huishoudt in verpleeghuizen, en dat de situatie daar zo besmettelijk is dat mensen zelfs na een eerste vaccindosis nog besmet raken.

Afijn, De Jonge ging verder. “Dus een verhaal: ja, maar ik denk dat die besmetting komt, en dat die ziekte komt, omdat er gevaccineerd is, is buitengewoon gevaarlijk en ook gewoon onwaar. Dus wat we moeten doen is alle bijwerkingen melden bij Lareb, vervolgens Lareb dat laten onderzoeken, en daarover in alle onafhankelijkheid en alle transparantie over laten rapporteren. Nou, en dan zijn er dus bijwerkingen gemeld en die bijwerking bestaat uit spierpijn en uit hoofdpijn en uit je niet lekker voelen en uit vermoeidheid en pijn bij de prikplek en zo. Allemaal huis- tuin- en keukenklachtjes die volstrekt overeenkomen ook met de bijwerkingen, zoals die ook gemeld waren in het klinisch onderzoek. Dus daar is niks geks aan de hand en als dat wel zo is, is het Larebs taak om dat aan ons te melden. En dat is het punt waarop ik de Kamer informeer. En laten we nou niet paniek gaan zitten zaaien, terwijl dat echt niet nodig is en zelfs ondermijnend zou kunnen zijn voor de volksgezondheid.”

“Nou ja, ik zaai helemaal geen paniek,” reageerde Van Haga daarop, “en het is voor het vertrouwen in de overheid en voor het vertrouwen in dit proces uitermate belangrijk dat er geen bias is naar één of andere kant. Dus als er dit soort uitbraken zijn en die zijn consequent een week of twee weken nadat er gevaccineerd is, dan is dat goed om dat te onderzoeken en dat is juist ontzettend belangrijk. Ook in uw belang om daar transparant over te zijn.”

“En daarom was mijn vraag ook, ‘Nou is het dan zo dat het goed onderzocht wordt? Wordt het goed geregistreerd? En is het zo dat als daar iemand overlijdt, dat er dan goed gekeken wordt, is die overleden aan de vaccinatie of is er onderliggend lijden?’ En nou is mij ter ore gekomen dat dan altijd wordt gezegd: ‘Nee, dat onderliggende lijden prevaleert.’ Dus die wordt dan geregistreerd als iemand die overleden is aan kanker of een hartaanval of wat dan ook. Terwijl onze ervaring bij coronadoden precies andersom is. Iemand komt met een auto-ongeluk op de IC, krijgt een wattenstaafje in de neus, en wordt een coronadode. Dus daar zit een bepaalde onzekerheid en mijn vraag is erop gebaseerd, niet om hier paniek te gaan zaaien…”

“Hou op,” riep De Jonge daar toen doorheen. “Nou, ik ben nog even bezig,” reageerde Van Haga. “Dit is echt gevaarlijk,” zei De Jonge daar dan weer op. “Nepnieuws verspreiden, we zitten midden in een pandemie. Het gaat hier over ernstige zaken.”

“Voorzitter, dit kan écht niet,” zei Van Haga daarop omdat het zíj́n moment was om te spreken. “Ik ben midden in m’n zin.”

“Nou, dat kan wél!” toeterde De Jonge weer tussendoor. “Wat niet kan is nepnieuws verspreiden over hoe het zit met coronabesmettingen in Nederland, hoe het zit met gevaren rondom vaccinatie, dat kan niet, dat kan niet middenin een pandemie. Dat is gewoon gevaarlijk. Dat ondermijnt de bereidheid om je te willen laten vaccineren en daarmee is dat een ondermijning van de volksgezondheid.”

“Voorzitter, dit is verwerpelijk,” reageerde Van Haga daarop. “Ik was midden in de zin. U greep niet in, dit is echt heel raar. Ik vraag alleen om een oprechte, nauwkeurige en deugdelijke registratie. En de reactie van de minister, die is echt verontrustend. Maar ik laat het hierbij, want we komen hier duidelijk niet uit, ik vind het uitermate vervelend.”

Op Twitter ging de strijd tussen De Jonge en Van Haga ondertussen nog even door. Forum voor Democratie schreef er over: “Als Wybren van Haga een aantal volkomen redelijke vragen aan Hugo de Jonge stelt, gedraagt De Jonge zich onbeschoft en schreeuwt hij door Van Haga heen. Kamervoorzitter Arib laat het gewoon gebeuren. Beantwoord de vragen gewoon, Hugo! Daar hebben Nederlanders recht op!”

Het CDA zette een deel van de video óók online en schreef daar het citaat bij: “Wat niet kan is nepnieuws verspreiden over hoe het zit met coronabesmettingen in Nederland. Nepnieuws over de gevaren van vaccinatie. Dat is gevaarlijk en ondermijnt de volksgezondheid.”

“Wat niet kan is nepnieuws verspreiden over hoe het zit met coronabesmettingen in Nederland. Nepnieuws over de gevaren van vaccinatie. Dat is gevaarlijk en ondermijnt de volksgezondheid.” – @hugodejonge in #coronadebat. pic.twitter.com/fkj9PdHJhr — CDA (@cdavandaag) February 24, 2021

En ook Hugo de Jonge zelf deed online nog een duit in het zakje: “Keer op keer verspreidt Forum voor Democratie doelbewust nepnieuws, foutieve informatie, complottheorieën. Dat is niet zonder gevaar. Het kan de test- en vaccinatiebereidheid ondermijnen en daarmee de volksgezondheid schade. Dus stop daarmee!”

Keer op keer verspreidt Forum voor Democratie doelbewust nepnieuws, foutieve informatie, complottheorieën. Dat is niet zonder gevaar. Het kan de test- en vaccinatiebereidheid ondermijnen en daarmee de volksgezondheid schaden. Dus stop daarmee! https://t.co/dWcbYLJ1wM — Hugo de Jonge (@hugodejonge) February 24, 2021

Forum voor Democratie reageerde daar op door De Jonge ongeschikt voor zijn functie te verklaren. “Een minister die in alle opzichten faalt, maar oppositiepartijen de maat neemt: die is ongeschikt. Niets ondermijnt het draagvlak voor het kabinetsbeleid meer dan Hugo’s eigen incompetentie. Nederland heeft bijna strengste lockdown, maar zonder enige twijfel de zwakste ministers,” aldus FVD.

Een minister die in alle opzichten faalt, maar oppositiepartijen de maat neemt: die is #ongeschikt. Niets ondermijnt het draagvlak voor het kabinetsbeleid meer dan Hugo’s eigen incompetentie. Nederland heeft bijna strengste lockdown, maar zonder enige twijfel de zwakste minister. https://t.co/pKxHcqu7gA — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) February 24, 2021

Op zijn beurt reageerde Wybren van Haga door een tweet van Hans van Tellingen te delen. Die schrijft: “Nu denk ik dit al langer, maar als je dit ziet lijkt het regeringsbeleid misschien wel gevaarlijker dan het virus zelf. Zoals minister De Jonge zich uitdrukt tegenover Wybren van Haga is meer dan ongepast. Het is beangstigend.”

Nu denk ik dit al langer, maar als je dit ziet lijkt het regeringsbeleid misschien wel gevaarlijker dan het virus zelf. Zoals minister De Jonge zich uitdrukt tegenover @WybrenvanHaga is meer dan ongepast. Het is beangstigend. https://t.co/xl2SiKrof8 — Hans van Tellingen (@hansvantelling) February 24, 2021

Kandidaat-Kamerlid Ralf Dekker vond de reactie van De Jonge absoluut niet kunnen. “Verbazend dit,” aldus de voormalige topman van Rabobank. “Poging tot intimidatie door Hugo de Jonge.

Verbazend dit. Poging tot intimidatie door Hugo de Jonge. https://t.co/z0g7fONoCg — Ralf Dekker (@ralfdkkr) February 24, 2021

Thierry Baudet liet ook van zich horen door tweets van anderen te retweeten. Die van Forum voor Democratie bijvororbeeld, maar ook die van Dekker en enkele andere tweets. Bijvoorbeeld:

Deze man, @hugodejonge wordt zó in het nauw gebracht! Wàt een leugenaar! Oh ja, @Lareb_NL wordt goeddeels gefinancierd door de farmaceutische industrie. Ofwel: wiens mond men voedt… @WybrenvanHaga slaat de spijker op z'n kop. Chapeau, meneer Van Haga! Zit deze man op de hielen! https://t.co/wT3FZe1eOf — Dieudonnée (@AnneSlim4) February 24, 2021

Tenslotte reageert de onafhankelijke twitteraar Erik de Vlieger, die zich dit jaar Tweep des Vaderlands mag noemen, op de volgende manier op tweet van De Jonge: “Jullie kunnen het in het debat niet eens normaal bespreken en dan vervolgens gaan jullie door op Twitter. Ga godverdomme aan het werk kleuter!”

Jullie kunnen het in het debat niet eens normaal bespreken en dan vervolgens gaan jullie door op twitter. Ga godverdomme aan het werk kleuter! — Erik de Vlieger Tweep des Vaderlands 2021 #TdV (@DevliegerErik) February 24, 2021

En dan is er ook nog de ‘onafhankelijke’ factchecker Alexander Pleijter. Pleijter is bepaald geen bondgenoot van Van Haga en FVD, maar vindt het “curieus” en “niet kunnen” dat De Jonge “een parlementariër die een vraag stelt in de hoek zet als verspreider van nepnieuws.”

Curieus, een minister die een parlementariër die een vraag stelt, in de hoek zet als verspreider van nepnieuws en gevaarlijk. Eerlijk gezegd vind ik dat niet kunnen. https://t.co/AeetXh5ssx — Alexander Pleijter 🤠🚴 (@APleijter) February 24, 2021

Het ging er dus weer gezellig aan toe in de Tweede Kamer gisteren. Maar wie er uiteindelijk nu gelijk heeft, Van Haga of De Jonge? Daarover mag gelukkig niet tout politiek Den Haag oordelen, maar de kiezer op 17 maart.