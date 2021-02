Filmpje! Leden middelbare school muziekband spelen opgesloten in individuele tentjes. Want corona

Een muziekband van een middelbare school in de Verenigde Staten “gaat gewoon door met oefenen.” Nou ja, “gewoon…” Omdat de bandleden hun mondkapjes logischerwijs afzetten tijdens de repetities heeft de school iets anders verzinnen: de arme jongeren staan nu verplicht in volkomen achterlijke tentjes te spelen. Individueel dus.

Geschift!

Als ze mijn kind dit proberen aan te doen is het meteen einde oefening. Dan wordt ze van school gehaald en komt ze er nooit meer terug. Want als je als leraar zo omgaat met je leerlingen ben je gewoon een gestoorde psychopaat:

High school band in US goes ahead with music rehearsals, by enclosing members in individual bubbleshttps://t.co/C8Cv4x318p pic.twitter.com/svH8hz2CgV — BBC News (World) (@BBCWorld) February 26, 2021

Volgens de BBC is deze middelbare school in de staat Washington “heel creatief” bezig. “Om veilig met elkaar te oefenen zonder mondkapjes staat iedere student in een tent.”

Van wie kwam dit totaal gestoorde idee? Schooldirecteur Eric Anderson legt heel blij uit dat het idee afkomstig was van “onze muziek en theaterleraren. Aangezien we wisten dat we leerlingen terugbrachten in een hybride systeem was er natuurlijk [natuurlijk voor wie?] een zorg over zingen zonder masker, en we moesten er zeker van zijn dat onze leerlingen zowel de mogelijkheid hadden om te zingen als een instrument te spelen in groepen, zodat ze samen konden oefenen.”

En dan krijg je dus dit als totaal geschifte, volkomen krankjorum, kindermishandelende oplossing voor een virus dat zich eerst en vooral op ouderen richt, en waarvan kinderen zelf bar weinig te vrezen hebben.

Ik had nooit gedacht dat de mensheid zo ontzettend diep kon zinken uit angst voor een coronavirus. Mijn God. Wat we onszelf én onze kinderen – wat nog veel erger is – aandoen.