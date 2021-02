Filmpje! Thierry Baudet: ‘Als we nu niet zeggen dit moet stoppen, dan komen we misschien nooit meer uit de lockdown’

Er zijn in Den Haag niet veel politici met de moed om het lockdownbeestje bij zijn naam te noemen. Namelijk: dat het draconisch, dictatoriaal beleid is, én dat je steeds vaker de indruk krijgt dat de boven-ons-gestelden in de media en in de politiek het wel prima vinden zoals het gaat.

Er is één man in Den Haag die niet bang is om af te wijken van de grote pro-lockdownhegemonie. Gisteren tijdens de FVD-campagne optredens in het land sprak Thierry Baudet met een correspondent van de NOS… en hij liet werkelijk geen spaan heel van a) de lockdown en b) de motieven achter dat vreselijke wanbeleid.

We hebben ons veel te bang laten maken. Kinderen elke ochtend testen? Verplichte vaccinaties? Lockdowns? NO WAY! #FVD wil Nederland weer vrij. Kwetsbaren beschermen en opschalen in de zorg. Maar stoppen met deze paniek. Steun ons! https://t.co/LEsCQqv6TZ pic.twitter.com/fuY4FpND4v — Thierry Baudet (@thierrybaudet) February 15, 2021

“Als je gewoon kijkt naar de sterftecijfers dan valt corona in de range van een zware griep, en als je kijkt naar de afgelopen 20 jaar, dan hebben we jaren gehad dat er procentueel meer mensen van boven de 65 stierven dan het afgelopen jaar. Dus het is geen uitzonderlijk jaar met 20.000 oversterfte enzovoorts,” legde Baudet uit. “We hebben ons bang laten maken voor iets dat veel minder groot is dan we eerst dachten.”

Denkt u dan, vroeg de NOS-fopjournalist vervolgens, dat er elk jaar of elke paar jaar zo’n lockdown kan komen, omdat er dan weer een nieuwe variant is van dit coronavirus, of een nieuw coronavirus, of een stevige griep? “Ja, ik denk, sterker nog, dat als we nu niet op 17 maart zeggen, dit moet stoppen, dat we hier misschien nooit meer uitkomen.”

Hier is moed voor nodig. Maar het precies de vrees die steeds meer mensen hebben. Hoe langer deze lockdown namelijk duurt, hoe duidelijker het is dat het een volstrekt bezopen beleid is… maar hoe meer de overheid erin volhardt (daartoe aangemoedigd door de media).

Maar oh jee, zei de fopjournalist vervolgens, ondermijnt Baudet daarmee niet “het draagvlak voor de coronamaatregelen?”

“Ik hóóp dat ik het draagvlak ondermijn,” zei Baudet daarop terecht. Want als je begrijpt dat de maatregelen op drijfzand gebaseerd en volstrekt overdreven zijn wíl je dat het draagvlak afkalft waardoor er eindelijk een einde aan gemaakt kan worden. Zoals Homer Simpson zou zeggen: ‘D’oh.'”

Maar gossie toch, de NOS’er had nog een puntje van kritiek. Want Baudet heeft aangegeven zich voorlopig niet te willen laten vaccineren met het nieuwe, experimentele mRNA-vaccin. Ondermijnt hij daar zijn eigen standpunt niet mee? Natuurlijk niet, is het antwoord van Baudet. “Die vaccinatie is toch ook totaal niet nodig voor mensen onder de 65? Als je gewoon normaal gezond bent heb je helemaal niets te vrezen van corona. Het is zoals een griep. En ja, er gaan mensen dood met corona of aan corona. Maar dat zijn mensen op grote hoge leeftijd met onderliggende klachten enzovoorts. En onder de 65 zijn er het afgelopen jaar minder mensen gestorven dan er mensen zijn gestorven in het verkeer. Dat moet indalen. Daar zijn wij voor campagne aan het voeren.”

Tenslotte vroeg de NOS-fopjournalist Baudet naar opmerkingen uit het publiek over “Bill Gates, The Great Reset” en andere “complottheorieën.” Weer had Baudet zijn antwoord klaar en weigerde hij een blad voor de mond te nemen. “Nou, The Great Reset is de titel van een boek geschreven door Klaus Schwab, en Klaus Schwab is de voorzitter van het World Economic Forum. En hij heeft gezegd, en dat hebben ook andere mensen gezegd, Mark Rutte heeft het ook gezegd, ‘corona biedt een geweldige kans, een great opportunity om een totaal nieuw soort maatschappij te krijgen.’ Ik vind dat heel zorgelijk en ik vind dat we het daarover moeten hebben.”

Zo. Die mogen de officieuze overheidspropgandisten van de NOS in hun zak steken.