FVD trekt Nederland in en mag aankondigen: zondag is de Vrijheidskaravaan in Aalsmeer!

Er is ontzettend goed nieuws voor iedereen die sympathiseert met Forum voor Democratie. De partij mag namelijk aankondigen dat de Vrijheidskaravaan op zondag Aalsmeer aandoet. Jawel, er mag iets van een, soortemet FVD-evenement plaatsvinden in de stad. Dat is nog eens wat. En wat hébben we dat gemist de afgelopen tijd.

FVD-leider Thierry Baudet deelt het heugelijke nieuws zelf op Twitter.

Er worden een aantal plaatsen aangedaan, zegt Baudet, maar helaas mogen die momenten, de dagen en tijdstippen, waarop de meeste steden worden bezocht niet bekend worden gemaakt. Het gaat om Breda en Almere, maar meer mag er niet gezegd worden. Helaas. Want dan zouden er zomaar veel mensen op af kunnen komen en dat mag natuurlijk niet. Want corona.

Maar er is ook goed nieuws. De autoriteiten in Aalsmeer hebben er namelijk géén probleem mee dat het evenement dáár wél aangekondigd wordt. En dus doet Baudet dat met een glimlach op zijn gezicht.

“Ik mag wél vertellen dat we op zondagochtend om tien uur hier voor sportpark De Bloemhof in Aalsmeer zullen zijn. Hier is een groot terrein zoals je ziet, en we zullen hier met de vrijheidskaravaan, onze grote truck zijn. Zondagochtend, 14 februari, Valentijnsdag, Partij van de Liefde. Om 10:00 uur. En dan gaan we met u in gesprek over wat er moet veranderen in Nederland; over de grote keuze op 17 maart. Forum voor Democratie als enige partij die wil stoppen met al die lockdowns, en die Nederland weer open wil… en alle andere partijen. De keuze is aan u, en we bespreken het komend weekend dus, en zondagochtend 10:00 uur hier in Aalsmeer. Tot dan!”

Het leuke is dat de passie en energie er echt van af spatten. Dit is wat Baudet leuk vindt én waar hij erg goed in is. In feite is de man natuurlijk gewoon een geweldige campaigner, die heel natuurlijk contact legt met mensen ‘in het eggie.’ Op het podium, in gesprek, in het publiek, op straat. Dat is waar Baudets grote kracht ligt… en het is een enorme handicap voor hem en zijn partij dat hij daartoe niet in staat is geweest de afgelopen maanden.

Maar goed, dat lijkt een beetje te veranderen. En FVD probeert daar natuurlijk meteen gebruik van te maken. De partij gaat écht op campagne, het land in, op een originele manier, en probeert het gesprek aan te gaan met de kiezer. Iets zegt me dat dit wel degelijk voor een heel mooi resultaat gaat zorgen op 17 maart — een beter resultaat dan het mediakartel én het partijkartel denken…

Of zouden zij daar ook bang voor zijn en is dat de reden dat ze FVD zo ontzettend agressief aanvallen de afgelopen dagen?