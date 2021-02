FVD veroordeelt doodeng vaccinatiebewijs-advies: ‘Ongevaccineerden worden tweederangsburgers!’

De huidige wetgeving maakt het mogelijk voor bedrijven om een vaccinatiebewijs “als voorwaarde te stellen voor toegang tot hun diensten en voorzieningen.” Dat zeg ik niet, dat zegt de Gezondheidsraad ‒ en dan ook nog eens in een advies aan het ministerie van Volksgezondheid. Forum voor Democratie veroordeelt in overduidelijke, harde bewoordingen. Er mogen geen tweederangsburgers komen in ons land, zegt de partij!

Toen wij enkele maanden geleden voorspelden dat we uiteindelijk een situatie zouden krijgen dat bedrijven ongevaccineerde personen zouden weigeren, werden we weggezet als wappies. Och joh, dat zou heus meevallen. Echt waar. Nou, dat blijkt dus niet het geval. Want allerlei instellingen mogen op basis van reeds geldende wetten gewoon om vaccinatiebewijzen vragen.

Het vragen om zo’n bewijs mag niet leiden tot “uitsluiting of schending van privacyregels,” en het mag ook niet leiden tot discriminatie, aldus Nu.nl. Zogenaamd dan. Want de Raad zegt heel duidelijk dat horeca, zorginstellingen, organisatoren van evenementen, werkgevers en zelfs scholen kunnen eisen dat bezoekers een vaccinatiebewijs overleggen. De ‘reden’ daarvoor zou zijn dan zijn ‘ter bescherming van de gezondheid van ánderen.’ En, oh ja, geeft de Raad toe, natuurlijk kunnen overwegingen van economische aard ook een rolletje spelen. Ha. Ha.

Hilarisch genoeg geeft Nu.nl aan dat Hugo de Jonge de Gezondheidsraad om advies had gevraagd, omdat hij niet al te blij is met een mogelijk vaccinatiebewijs. “Dat zou inwoners kunnen dwingen om zichzelf in te enten tegen het coronavirus, terwijl De Jonge wil dat vaccinaties altijd vrijwillig moeten plaatsvinden.” Aldus het ronduit hilarische nieuwsblogje. Je zou erom huilen als het niet zo ontzettend triest was. Ja hoor, jongens. De Jonge is echt heel hard tegen dit soort (zachte) dwang. Dat vindt hij ver-schrik-ke-lijk. Hij ligt er ’s nachts zelfs van wakker! Man, man, man. Ja, ja, hij moet vandaag meteen even langs bij zijn therapeut om hierover te praten.

Maar serieus. Deze kant gaan we natuurlijk op, en het is doodeng. Een vaccinatiebewijs zodat je een zorginstelling in kan? Zodat je naar de winkel kan? Zodat je zelfs kunt werken? Zodat je naar een festival kan? En zelfs zodat je naar een onderwijsinstelling (lees: school!) kan? Verschrikkelijk.

Abonneer je op mijn Telegram-kanaal en Like mijn Pagina op Facebook voor het laatste gezond-rechtse nieuws en commentaar!

Forum voor Democratie denkt daar net zo over. Op Twitter laat de partij weten dit advies volstrekt onacceptabel te vinden. Het advies is, zegt FVD, “zorgwekkend.” De “Gezondheidsraad opent deur naar indirecte vaccinatieplicht. Wie geen vaccin neemt, wordt in de praktijk tweederangsburger. Politiek mag hier niet mee akkoord gaan. Vaccin mag geen vereiste voor deelname aan de samenleving worden.”

Zorgwekkend: Gezondheidsraad opent deur naar indirecte #vaccinatieplicht. Wie geen vaccin neemt, wordt in de praktijk tweederangsburger. Politiek mag hier niet mee akkoord gaan. Vaccin mag geen vereiste voor deelname aan de samenleving worden. #FVD pic.twitter.com/LGpya6qHd5 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) February 4, 2021

Met alle coronaperikelen begint het met de dag meer op het boek 1984 van George Orwell te lijken. En het ergste van alles? Wij moeten maar net doen alsof het allemaal heel normaal is.