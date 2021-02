FVD’er Van Haga geeft corona-stuntelend kabinet veeg uit pan: ‘Ze maken de mensen in dit land kapot!’

FVD-Kamerlid Wybren van Haga gaf vandaag het kabinet een veeg uit de pan. Het coronabeleid is namelijk gebaseerd op modellen van het RIVM, modellen die keer op keer niet blijken te kloppen. Toch blijft het kabinet Nederlanders hun vrijheid ontnemen en ontwrichten ze de economie. Dit kan zo niet langer volgens Van Haga.





Forum-Kamerlid Van Haga is uiterst kritisch op het kabinetsbeleid, die volgens hem te veel gebaseerd is op foutieve modellen:

“Er is grote reden om te twijfelen aan de modellen en de actuele cijfers van het RIVM. Hoe verklaart de minister het verschil tussen de hogere percentages en het percentage van 23%? De heer Van Dissel zei vanochtend dat er door de lockdown en de avondklok 41.000 ziekenhuisopnames en 6.300 IC-opnames zijn voorkomen. Uit welk fantasiemodel komt dit en zou het niet goed zijn om wiskundigen dit te laten verifiëren?”

Van Haga is kritisch op de modellen die het RIVM gebruikt. Vaak genoeg blijkt namelijk dat het RIVM er compleet naast zat. Met de komst van de Britse variant van het virus waarschuwde het RIVM ervoor dat het aantal besmettingen hierdoor rap zou stijgen. Ze vreesde er zelfs voor dat meer dan de helft van de besmettingen zou worden veroorzaakt door de Britse variant. Uiteindelijk bleek dit om 23% te gaan. Terwijl de premier begin februari nog waarschuwde voor twee derden.

Het gehele coronabeleid wordt volgens Van Haga gebaseerd op foutieve modellen, modellen die ons land uiteindelijk kapot maken. Hij zegt er het volgende over:

“We staan op een kantelpunt in de geschiedenis. Als we een overheid zo laten omgaan met de feiten en de mensen in het land zo kapot laten maken, dan moet je in verzet komen. Dan moet je vechten voor de vrijheid die wordt afgenomen. En als we dat niet doen, dan voorspel ik dat het een lange donkere periode gaat worden met een Franse variant, een Spaanse variant en een Griekse variant. En als we eenmaal gewend zijn aan lockdowns dan voorspel ik ieder jaar een lockdown.”

Het is duidelijk wat Forum voor Democratie wil: versoepelingen van de coronamaatregelen zodat Nederland weer wat vrijer kan zijn. Het beleid wordt te veel op foutieve modellen gebaseerd. Het wordt tijd dat politici ook eens naar de realiteit kijken.