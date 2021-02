Gaap! PvdA trekt aloude verkiezingsstunt uit stoffige rozenloods: ‘Het is Valentijnsdag, dus we brengen de mensen een bloemetje!’

Oersaai. Oerdegelijk en daarom ook robuust vastgepind op een oerdegelijke 13 zetels (evenals zusterpartij D66) in de peilingen. Het zal u niet verbazen: De PvdA was vandaag op verkiezingspad.

Geheel volgens het originele verkiezingsrecept van de PvdA ging de partij vandaag op pad om… Ja, om bloemen te overhandigen. Het is vandaag natuurlijk Valentijnsdag, dus dan mag je ook bloemen overhandigen. Dat deed Richard de Mos namelijk ook namens zijn aspirant-partij Code Oranje. Maar wanneer de PvdA met dit soort stoffige verkiezingsmotoriek komt, dan moet je je toch afvragen af je de bloemen niet eerst even moet afstoffen.

Leraren, verpleegkundigen, agenten: iedere dag doen ze ontzettend belangrijk werk voor ons allemaal. En in de coronacrisis onder moeilijkere omstandigheden dan normaal. Reden om hen rond #valentijnsdag te verrassen met een bloemetje! pic.twitter.com/78sYBnWi6M — Lilianne Ploumen (@PloumenLilianne) February 14, 2021

Het is natuurlijk waar: Er is wél degelijk een Lilianne Ploumen-effect. Een ‘effect’ dat vooralsnog uitblijft bij CDA’er Wopke Hoekstra. Echter staat de PvdA in de peilingen nog altijd op ‘slechts’ 13 zetels – hoewel dat een winst is van vier zetels sinds het aftreden van Lodewijk Asscher.

Maar goed, toch dacht de PvdA vandaag even nog een extra zeteltje te gaan scoren door wat mensen een bloemetje te brengen. Dat gaat Ploumen en haar hele rozentak natuurlijk helemaal geen extra zeteltje opleveren, want de PvdA deelt rond verkiezingstijd altijd bloemen uit. Maar sympathiek is het wel hoor, tot de dag na woensdag 17 maart. Dan zijn we niet alleen de bloemen, maar ook Ploumen allang weer vergeten.

Overigens: Succes met je speech zometeen, Lilianne! “Er zijn geen rozen zonder doornen.”