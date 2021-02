Peilingen: Klaver-effect lijkt helemaal verdwenen – steeds meer mensen willen liever NIET in stemhokje stemmen

Over iets meer dan een maand mag Nederland weer naar de stembus! Maar de vraag is nog maar hoeveel mensen er uiteindelijk zullen gaan stemmen. Maurice de Hond geeft aan dat steeds meer mensen (33%) liever per post stemmen. De vraag is dan ook hoe hoog de opkomst zal zijn bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen.

De linkse partijen hadden natuurlijk gehoopt dat zij zich als serieuze tegenstander van de VVD konden profileren. Dit lukte de PvdA natuurlijk fantastisch in 2012, maar vooralsnog lijkt Nederland weinig trek te hebben in de rood-groene drammers van D66, PvdA of GroenLinks.

Vooral GroenLinks weet zich maar moeizaam te profileren richting de kiezer – bovendien lijken veel mensen windmolen-moe, de weerstand tegen deze megalomane projecten wordt alsmaar groter. Het Klaver-effect wat GroenLinks flink wat zetels in 2017 en 2019 won lijkt zijn beste tijd te hebben gehad. Ondertussen lijken veel mensen na vijftien jaar Rutte – hij is al partijleider sinds 2006 – nog steeds niet klaar te zijn met deze gigantische draaikont. Het opportunisme van Rutte zorgt er vooralsnog voor dat de VVD dik bovenaan alle peilingen staat.

Maurice de Hond geeft aan dat er flink wat signalen zijn dat een laag opkomstpercentage bij de aankomende verkiezingen goed mogelijk is. In 2017 was dat nog 81,5% maar De Hond denkt dat het dit jaar zomaar rond de 70% kan zijn. Een derde van zijn respondenten geeft namelijk aan liever per post te willen stemmen, dit was een maand geleden nog maar 22% van de respondenten. Vooralsnog wil een grote meerderheid liever fysiek stemmen.

De laatste weken is er steeds meer aandacht voor het stemmen per post. Terwijl een experiment hiermee nog flink was geflopt. De meerderheid van Nederland wil liever fysiek een stem uitbrengen. En dit kan natuurlijk ook gewoon in alle veiligheid. We hebben immers 15, 16 en 17 maart om te stemmen.