Gedwongen isolatie! Overheid gaat patiënten met ‘coronavermoeden’ zonodig tegen hun wil in quarantaine plaatsen

Tijdens zijn persconferentie gisteravond liet zorgminister Hugo de Jonge weten hoe het coronabeleid van de overheid er de komende tijd zal uitzien. Alle belangrijke maatregelen werden even aangestipt. Maar gek genoeg vergat hij in de Staatscourant afgekondigde maatregel te vernoemen. Want vanaf nu kunnen patiënten met alleen al een vermoeden van corona gedwongen geïsoleerd worden. Dat gebeurt in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Het is zo vreemd dat hij dit tijdens zijn persconferentie over het hoofd zag. Ach ja, foutje bedankt! Sorry, even niet aan gedacht. Want de maatregel is bijzonder serieus: “Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 januari 2021, kenmerk 1803611-216444-PDC19, aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, Wet publieke gezondheid,” staat er boven de maatregel:

“Artikel 1: Het Universitair Medisch Centrum Groningen wordt aangewezen als ziekenhuis waar gedwongen isolatie van (vermoedelijke) patiënten met covid-19 (geïnfecteerd met SARS-CoV-2-virus) plaatsvindt als bedoeld in artikel 31 Wpg.”

Voor de duidelijkheid wordt in de toelichting uitgelegd waarom deze wet nodig is volgens het kabinet: “Vanwege de uitbraak van Covid-19 is het nodig een ziekenhuis aan te wijzen waar patiënten kunnen worden geïsoleerd die (vermoedelijk) besmet zijn met deze infectieziekte en die niet vrijwillig meewerken aan isolatie. Na overleg met het Universitair Medisch Centrum Groningen (onderdeel Beatrixoord) is dat ziekenhuis bereid om enkele patiënten op te nemen die, in overeenstemming met advies van de GGD en het RIVM, niet thuis in isolatie kunnen blijven. Een besluit tot opname in UMCG wordt uitsluitend genomen na samenspraak tussen RIVM en UMCG. De aanwijzing geschiedt op grond van artikel 34 van de Wet publieke gezondheid.”

“Deze maatregel van gedwongen isolatie wordt getroffen door de voorzitter van de veiligheidsregio op grond van artikel 31 van de Wet publieke gezondheid. De procedure hiervoor alsmede de rechtsbescherming is geregeld in de artikelen 31, 32, 33 en 39 tot en met 46 van de Wet publieke gezondheid.”

Dit gaat enorm ver. Blijkbaar denkt de regering dat het opzetten van coronakampen zoals in Duitsland een tikje te ver gaat voor de bevolking, maar coronaziekenhuizen? Ja, denken ze, daar gaan die eigengereide Nederlanders vast wél mee akkoord.

Tweede Kamerlid Henk Krol is hier niet over te spreken, ook al niet omdat De Jonge dit heel stiekem heeft gedaan. De Tweede Kamer was er niet eens over geïnformeerd!

Patiënten met een vermoeden van corona die een gevaar vormen voor hun omgeving kunnen gedwongen worden geïsoleerd. Daartoe kan worden besloten als iemand niet vrijwillig meewerkt aan isolatie. @hugodejonge heeft daartoe, zonder de Kamer vooraf te informeren, het @UMCG aangewezen. pic.twitter.com/MQnZJfw23B — Henk Krol (@HenkKrol) February 2, 2021

“Patiënten met een vermoeden van corona die een gevaar vormen voor hun omgeving kunnen gedwongen worden geïsoleerd,” schrijft Krol op Twitter. “Daartoe kan worden besloten als iemand niet vrijwillig meewerkt aan isolatie. Hugo de Jonge heeft daartoe, zonder de Kamer vooraf te informeren, het UMCG aangewezen.”

Deze maatregel gaat extreem ver, en is genomen door een kabinet dat a) de Tweede Kamer van tevoren niet eens geïnformeerd heeft en b) dat hier angstvallig over gezwegen heeft tijdens persconferenties. Maar nu het in is aangekondigd in de Staatscourant is het wél de wet van het land – en ja, ze zullen er ongetwijfeld dankbaar gebruik van gaan maken. Want zo ver zijn wij tegenwoordig doorgeslagen in het moderne, antidemocratische Nederland.

Abonneer je op mijn Telegram-kanaal en Like mijn Pagina op Facebook voor het laatste gezond-rechtse nieuws en commentaar!

Helaas voor De Jonge en co. is het mensen nu wél opgevallen. Het verzet tegen deze maatregel is indrukwekkend. Met name op Twitter zijn er heel veel mensen die zich er tegen uitspreken.

Het wordt tijd dat de Tweede Kamer leden die niet gelijk geschakeld zijn aan de SorosSchwab-kliek zich stevig gaan verzetten tegen de totalitaire maatregelen van deze regering. — U.G. Kempenaer (@UKempenaer) February 3, 2021

Voor een demissionair kabinet is dit best dictatoriaal gedrag!

Ik neem aan, dat hier snel actie op ondernomen wordt?

Anders evt door @WybrenvanHaga?

En @HenkKrol, goed bezig de laatste tijd 👏🏻👍🏻 Blij mee!

Elk Tweede kamerlid is nodig op die moment tegen deze waanzin 🙏🏻❤ — ClaudiaNL 💖👨‍👩‍👧‍👦💖🇳🇱🔛🏛🖍 (@ciaudias) February 2, 2021

Tja 'corona' machtigingswet hè.

Dit land gaat een hele enge kant op Henk. — PoisonIvy (@PoisonI58120054) February 2, 2021

Wel even goed lezen Henk, laatste alinea. Dit gaat mega misbruikt worden met in gedachte dat vorig jaar voorschot kwam dat als vader of moeder besmet waren de kids uit huis moesten. Nu kan men dus eenieder er gaan plaatsen met dat excuus pic.twitter.com/zZolDaLSAB — Tukker (@Tukkerr) February 2, 2021

De gedwongen isolatie is volstrekte waanzin en moet per direct stoppen. We hebben het hier over het coronavirus, niet over ebola! Het is aan de Tweede Kamer om die totaal doorgedraaide Hugo de Jonge terug te fluiten en in te grijpen. Want dit gaat niet één stap, maar wel tien stappen te ver.