Geert Wilders stelt Nederland voor de keuze: “Óf jullie maken mij minister-president, óf ik blijf in de Tweede Kamer zitten”

PVV-leider Geert Wilders was vandaag te gast bij zijn geliefde Publieke Omroep. In het programma WNL op Zondag was Wilders overigens uitermate scherp en duidelijk over zijn doelstelling: “Óf jullie maken mij minister-president, óf ik blijf in de Tweede Kamer zitten”.

Wilders ging er hard in bij WNL op Zondag. En terecht, want hij liet de vooringenomen presentator Rick Nieman even alle hoeken van de WNL-studio zien. Zo zei Wilders op een vraag van Nieman dat toch niemand met de PVV zou willen regeren: “Uiteindelijk is de kiezer de baas.” Het kwam er simpelweg op neer dat als de kiezer het zou willen, het slechts een kwestie is van een stembiljet invullen om Mark Rutte uit dat torentje te jagen.

“Het is totaal ondemocratisch om de PVV bij voorbaat al uit te sluiten”, aldus een prikkelende Wilders. Daar aan toevoegende dat Wilders het allerliefste de nieuwe premier van Nederland zal worden. Een ministerpost ziet Wilders niet zitten. In dat geval blijft hij liever actief als sterke leider binnen de oppositie van De Tweede Kamer.

Maar voor een ieder die denkt dat Wilders ‘alleen maar’ oppositie wil voeren: Dat is niet waar. Wilders wil namelijk heel graag meeregeren in een nieuw kabinet. Zo stelt hij: “Ik ben niet iemand die zoetsappig over partijen gaat doen omdat we later misschien nog samen gaan regeren. Ik ben geen polderpoliticus.”

Kortom: We moeten Wilders maar gewoon nemen en accepteren zoals hij is, anders doet hij niet mee. En daar heeft Wilders natuurlijk een punt, want het leven bestaat nu eenmaal uit geven en nemen. Partijen zoals de PVV bij voorbaat uitsluiten is derhalve gewoon slechte verkiezingsretoriek, en of de mensen daar wel of niet in zullen trappen gaan we zien op 17 maart.

Om het bericht nog even te eindigen met een geweldige uitsmijter van Wilders: “Er zijn partijen die al veel langer bestaan en nog nooit de verantwoordelijkheid hebben gedragen.” En zo is het, Geert!