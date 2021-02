Geert Wilders witheet over oproep burgemeesters om verkiezingen uit te stellen: “Geen sprake van!”

Oppositieleider Geert Wilders is het fel oneens met het antidemocratische idee van enkele burgemeesters om de verkiezingen van 17 maart uit te stellen. Ze willen de democratie zelfs “om zeep helpen,” schrijft de PVV’er die koste wat kost wil voorkomen dat dit ambtelijke idee wordt uitgevoerd.

PVV-leider Geert Wilders heeft furieus gereageerd op een artikel in het NRC Handelsblad. Nou is die krant natuurlijk extreemlinks, en weet je dat wat je er ook in leest, Wilders er bepaald niet blij van zal worden. Maar dit keer zullen vriend én vijand het eens zijn dat hij een punt heeft. In het artikel roepen burgemeesters namelijk op om de verkiezingen van 17 maart uit te stellen. Want corona.

“We moeten heel simpel zeggen: we gaan dit nu niet doen,” aldus Luc Winants. Deze man is burgemeester van Venray en lid van het CDA. Als hij zoiets zegt kun je er dus vergif op innemen dat ze hier binnen het CDA al over spreken met elkaar. Burgemeesters van Echt-Susteren, Zevenaar, Ede en Medemblik zijn het daar helemaal mee eens. Wat nou democratie! Er waart een virus rond door het land! Niks stemmen!

VVD-burgemeester Frank Streng van Medemblik beweert dat hij en zijn collega’s allesbehalve alleen staan. “Als het ministerie nu aan alle burgemeesters zou vragen of zij het een goed idee vinden de verkiezingen te laten doorgaan, denk ik dat je uitkomt op fiftyfifty,” zegt deze aangewezen burgervader die zijn functie niet eens bijna te danken heeft aan welk democratisch proces dan ook… wat natuurlijk verklaart waarom hij er geen enkele moeite mee heeft om de verkiezingen uit te stellen. Want wie heeft nou verkiezingen nodig als grootheden als hij ook gewoon benoemd kunnen worden? Nou dan!

Godzijdank springt Geert Wilders hier direct bovenop. Hij wil niets hóren over plannen om de Tweede Kamerverkiezingen op een onbestemd later moment te helpen: “Geen sprake van!” schrijft hij woest op Twitter. “Niks uitstellen verkiezingen. Elitetroepen van ongekozen burgemeesters mogen onze democratie niet om zeep helpen! Verkiezingen dus op 17 maart!!”

Geen sprake van! Niks uitstellen verkiezingen. Elitetroepen van ongekozen burgemeesters mogen onze democratie niet om zeep helpen! Verkiezingen dus op 17 maart!! #stemzeweg #nrc #verkiezingen #democratie #stemPVV pic.twitter.com/7QSTo2Q5iA — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 4, 2021

Dit wordt vrijwel zeker een debat de komende weken. Want deze burgemeesters zijn niet de eersten die roepen dat de verkiezingen eigenlijk maar uitgesteld moeten worden, en ze zullen ook niet de laatsten zijn.

We gaan zien welke politici net zo pal staan voor het democratische proces als Wilders! En wie, net als de eerste burgers van enkele gemeenten in dit land, knikkende knieën hebben.