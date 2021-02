Geschift BIJ1: ‘Bonaire, Saba en Sint Eustatius mogen hoogte Nederlandse herstelbetalingen zelf bepalen!’

BIJ1 heeft vergaande plannen voor de zogenaamde BES-eilanden. Dat zijn Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Zo wil de partij dat Nederland “herstelbetalingen” overmaakt aan deze eilanden. En de hoogte van het bedrag en de wijze waarop die herstelbetalingen gedaan worden moeten vastgesteld worden door de eilanden zelf. Knettergek!

Och kijk, wat zijn ze weer blij bij het radicaal-linkse BIJ1, de partij van Sylvana Simons. Jawel, de woke-communisten hebben nieuwe plannen, en dus nieuwe talking points om zieltjes te werven. Ze doen dat nu door mensen op de Antilliaanse BES-eilanden allemaal leuke, gratis cadeautjes te geven. Nou ja, gratis voor die mensen. Niet voor de gewone Nederlandse belastingbetaler, want die mag krom liggen om er allemaal voor te betalen.

A.s. vrijdag 5 februari gaan @quinsyg en Lysanne Charles in gesprek over de situatie op de eilanden, en dekolonisatie. Zie hier een aantal van onze belangrijkste punten! Lees of luister ons hoofdstuk over de eilanden:https://t.co/Ek0V3DwVAh#SpreekJeUitBekenKleur #KomBIJ1 pic.twitter.com/Fp17r5YGVP — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) February 3, 2021

Wat de Fidel Castro-partij wil voor de eilanden in kwestie? Nou, om te beginnen eist BIJ1 dat er een organisatie komt “die helpt bij beslissingen en onderlinge problemen in het Koninkrijk. Hierin zitten experts uit Caribisch gebied, Zuid-Amerika en Europa.”

Maar wacht, er is meer. Véél meer. “Geen student van de eilanden begint hun werkend leven met schulden.” Wij gewone Nederlanders natuurlijk wél, maar zij niet. Want zij zijn speciaal. “Elke student van de eilanden die naar Nederland komt voor vervolgonderwijs wordt actief ondersteunt [ze kunnen niet eens spellen bij BIJ1. Voltooid deelwoord, jongens. Kofschip. D. Niet T.] door de Nederlandse staat.”

Haha, oh ja. En het wordt nóg erger: “Mensen op de eilanden bepalen zelf wat voor herstelbetalingen ze willen krijgen voor wat hen door Nederland is aangedaan. Nederland doet in ieder geval herstelbetalingen voor de verwoeste natuur, het achtergestelde onderwijs, en gemiste inkomsten.”

Dus niet alleen moeten gewone Nederlanders bakken met geld gaan betalen aan inwoners van de BES-eilanden, maar die inwoners mogen zelf ook nog eens bepalen hoe we dat doen en hoeveel we dienen over te maken. Als zij 100 miljard willen hebben is wat BIJ1 betreft helemaal prima. Want die mensen zijn hartstikke zielig terwijl wij hen altijd, steevast en vooral systematisch hebben uitgebuit.

Dat jij en ik en al onze voorouders daar niets mee te maken hebben doet er niet toe. Wij hebben namelijk een heel ernstige misdaad begaan: wij zijn ‘wit.’

En dan het laatste punt van BIJ1: “De Rijksministerraad wordt afgeschaft en vervangen door een andere optie waarin alle landen van het Koninkrijk een gelijke stem hebben. Alle landen van het Koninkrijk bepalen zelf hoe ze hun samenleving inrichten.”

Abonneer je op mijn Telegram-kanaal en Like mijn Pagina op Facebook voor het laatste gezond-rechtse nieuws en commentaar!

Met andere woorden: we moeten de rekening betalen voor alles wat de BES-eilanden doen. Maar als we dan denken dat we ook wat commentaar mogen leveren op hun wangedrag en corruptie, om maar iets te noemen, dan hebben we het helemaal mis. Dokken en onze bek houden! Dat wordt het dus het officieuze motto voor de manier waarop de BES-eilanden en Nederland met elkaar om dienen te gaan, als het aan BIJ1 ligt.

BIJ1 wil dus de slavernij en kolonisatie terugbrengen. Alleen zijn zij dan de slavenhouders en wij de slaven. Welkom in de wondere wereld van Sylvana Simons!