Gestoord! OM start strafrechtelijk onderzoek naar bezoek Thierry Baudet aan Urk: hij schudde mensen de hand!

Wil je weten hoe erg het gesteld is met de vrijheid in ons land? Check dit: het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat het een strafrechtelijk onderzoek start naar het bezoek van Thierry Baudet aan Urk. De leider van Forum voor Democratie had daar op dinsdag namelijk een ge-wel-di-ge dag en schudde zomaar mensen de hand! Oh, en hij at ook nog een visje in een visrestaurant!

Bevindt Thierry Baudet zich binnenkort in het beklaagdenbankje omdat hij gewoon campagne heeft gevoerd op Urk? Wie weet. Het OM Midden-Nederland laat weten aan De Stentor dat er wordt gekeken naar het bezoek dat de FVD-voorman aflegde aan Urk. Andere steden en dorpen blijven buiten schot ‒ de coronamaffia zal dat ongetwijfeld heel vervelend vinden, want misschien dat er meer voor ze te halen valt als ze een wat wijder net de wereld ingooien, maar dat gebeurt dus niet.

Maar wat betreft Urk lijkt Baudet wél een probleem te hebben: “Alle feiten gaan op een rijtje gezet worden. Of we tot vervolging overgaan ligt onder meer aan wat daaruit komt,” aldus OM-woordvoerder Mary Hallebeek. “Vervolging is ook onder meer afhankelijk van of Baudet bijvoorbeeld besprongen is door anderen en hij er zelf niet veel aan kan doen of dat hij bewust de regels heeft overtreden.”

Nou moet je dit even goed op je laten inwerken. Het OM doet onderzoek of Baudet niet vervolgd moet worden omdat volwassenen bewust de keuze maakten elkaars hand te schudden (en even een visje te eten in een restaurant, staande). Het waren allemaal normale mensen die rustig zelf een afweging konden maken. Maar dat vindt het OM blijkbaar volstrekt niet relevant.

Zorgelijker dan dit wordt het niet.

Publiciste Sietske Bergsma zegt terecht op Twitter dat “de wanhoop van verre [is] te ruiken.” En, voegt ze daar aan toe, eigenlijk voert het OM zonder dat te beseffen campagne voor FVD, want de kans dat FVD-kiezers of -sympathisanten hierdoor denken, ‘oh jee, ik ga toch maar niet op hem stemmen,’ is natuurlijk minimaal. Sterker nog, zo kweekt het OM alleen maar sympathie voor Baudet:

Och, och, och. De wanhoop is van verre te ruiken. 'Openbaar Ministerie start strafrechtelijk onderzoek naar bezoek Baudet aan Urk' https://t.co/tMtRlEiHao — Sietske Bergsma (@SBergsma) February 26, 2021

Bij @OM_MiddenNL hebben ze nu zó veel tijd over dat ze gaan kijken of @thierrybaudet vervolgd kan worden omdat hij een paar handen heeft geschud in Urk. Daar blijven wel een paar verkrachtingszaken en geweldsdelicten voor op de plank liggen bij @Het_OM https://t.co/FnbY5X3J9R — Vizier Op Links (@VizierOpLinks) February 26, 2021

Oh oh, wat zijn ze bang voor @thierrybaudet

Openbaar Ministerie start strafrechtelijk onderzoek naar bezoek Baudet aan Urk https://t.co/4q8F5qR30S — Jeltje (@Jeltjeb) February 26, 2021

“De Jonge (geen mondkapje op in winkel) en Hoekstra (schaatsen in Thialf) raakten in opspraak”. Hebben Hoekstra en de Jonge al een boete gehad en is er al een politie onderzoek gestart naar hen?🤔

Politie onderzoekt bezoek Baudet aan Urk https://t.co/rz8u56Cfpf via @telegraaf — Jeltje (@Jeltjeb) February 26, 2021

Thierry Baudet straks bij het Gerechtshof. De ten laste legging is "het schudden van handen op Urk". Is dit het land wat wij aan onze (klein)kinderen willen doorgeven? 15, 16 en 17 maart 2021 kunt u deze onzin stoppen. Stem @fvdemocratie. Het is tijd voor de #NederlandseLente. — Marcus Pluijm 🏛 🚜 ☢️ 🇮🇱 (@MarcusPluijm) February 26, 2021

Meneer #Baudet is een hele grote boef. Volgens justitie, de kranten en mensen voor wie hij een bedreiging is. Interessant dat de enige politicus die actief campagne voert nog steeds op 3 zetels staat in de peilingen 🤫#FvD https://t.co/XFCh7037S9 — Bastian namuH (@BastiannamuH) February 26, 2021

Iedereen, of je nu #SP, #GroenLinks, #FVD of #PVV stemt ziet dat dit BIZAR is !! @Politie laat 16.000 (!!) serieuze zaken zoals #Verkrachtingen en #Inbraken liggen,wegens overbelast en geen tijd, maar voor dit soort KOLDER hebben ze kennelijk ALLE tijd !!! https://t.co/0B3RvKwrnu — Jack Marsman #Woordkunstenaar 🚜☦️🇷🇺 (@JackMarsman) February 26, 2021

Och, je zal maar menselijk contact hebben met je achterban. Waar waren ze bij Grapperhaus, Jetten en Hoekstra? Laat je niet uit het veld slaan, @thierrybaudet. Nu en op 17 maart zullen vele duizenden Nederlanders je steunen!https://t.co/BzbWnNFJgh — Rik Kranendonk (@Rik_Kranendonk) February 26, 2021

Het Openbaar Ministerie merkt over drie weken dus nog wel wat voor een kapitale blunder ze begaan met dit voorsorteren op een strafrechtelijke vervolging naar het handelen van Thierry Baudet op Urk.