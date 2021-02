Hallucinante PvdA-uilskuiken Ploumen dagdroomt over radicaal-links kabinet: ‘Wij staan op winst!’

De grijze muis van de PvdA, Lilianne Ploumen, wil het liefst een kabinet over links. De linkse partijen moeten een blok vormen en samen in het kabinet gaan zitten om de VVD een nog grotere ruk naar links te laten maken. Dat is het plan, want ze is er oprecht van overtuigd dat haar partij dit voor elkaar zal krijgen. Haar partij is namelijk één van de weinige partijen die wel op winst staat, hoor!



De wereldvreemde en hallucinante opmerkingen van PvdA-leider Ploumen raken kant nog wal. Als ze niet loopt te brabbelen over de loonkloofmythe dan wel over het feit dat er ‒ het is al vaak genoeg geprobeerd ‒ een monsterverbond op links moet komen. In een interview met het AD ziet de leidster van een partijtje met slechts 9 zeteltjes in de Tweede Kamer de toekomst rooskleurig tegemoet:

“We zijn een van de weinige partijen die op winst staan, dat is fijn.”

De PvdA lijkt een beetje op te krabbelen in de peilingen, dat klopt. Maar de PvdA is en blijft een schim van wat het was. De giga-nederlaag van 2017 zijn ze nog steeds niet te boven. Toch meent Ploumen het voor elkaar te krijgen om een kabinet over links te vormen:

“Maar niet voor niets hebben we gezegd dat we niet meer in ons eentje als linkse partij in een kabinet stappen. Het moet samen met GroenLinks of SP. Je hebt massa nodig om Rutte naar links te drukken.”

Ploumen meent dat ze, net als Kaag die roept premier te willen worden, in een positie zit om dingen te eisen. Haha! Terwijl haar partij nog steeds heel blij mag zijn als ze überhaupt de dubbele cijfers weet te behalen op 17 maart. Daarnaast heeft het verleden al vaak genoeg laten zien dat een verbond op links, gelukkig maar, niet al te lang standhoudt. Ze willen heel graag Nederland veranderen in een Venezuela aan de Noordzee, maar nog veel liever vechten ze elkaar de tent uit.

Al onder Asscher had de PvdA veel ambities, maar slechts weinig realiteitsbesef. Dat is onder Ploumen niet anders. De rode rakkers menen Nederland naar links te kunnen sturen, maar dat zullen we nog wel eens zien op 17 maart.

Voorlopig lijken we af te stevenen op een uitslag waar de linkse partijen tezamen niet groter zijn de VVD. Ploumen kan wel proberen om heel stoer op te boksen tegen de VVD, maar uiteindelijk blijft de partij zo impopulair zoals ze zelden daarvoor zijn geweest.