Henk Krol reageert direct op nieuws coronabeleid Duitsland en vraagt Rutte: dit doen we toch niet ook in Nederland

Gisteren werd bekend dat de Duitse regering heeft samengewerkt met wetenschappers om het nationale coronabeleid zó vorm te geven, dat de burgers maximaal volgzaam en angstig zouden zijn. De hamvraag is natuurlijk of dit ook in Nederland gebeurt. Henk Krol poogt dit met Kamervragen te achterhalen bij premier Rutte.

Kamerlid Henk Krol heeft het schrikbarende nieuws over het coronabeleid van de Duitse regering gelezen en vraagt premier Rutte in de Tweede Kamer op de man af of hij ons kan verzekeren dat we in Nederland niet hetzelfde beleid voeren.

Henk Krol stelde in het gisteren gehouden Kamerdebat over het coronabeleid een belangrijke vraag over de draagkracht en de proportionaliteit van de beperkende coronamaatregelen. Duitsland is namelijk wel vaker leidend geweest voor het Nederlandse coronabeleid. En nu uit is gekomen dat de Duitse regering een soort psychologische oorlog op de eigen burger lijkt te voeren, is het maar goed ook dat hij deze vraag stelt:

Het Duitse kabinet zette het Duitse RIVM onder druk om de coronasituatie zo negatief mogelijk af te schilderen om zo optimaal draagkracht te vergaren voor verregaande beperkende maatregelen. Dat schrijft @WELTAMSONNTAG (geen flutblaadje). Wat vindt de MP daarvan? pic.twitter.com/p4oEYC5Qus — Henk Krol (@HenkKrol) February 9, 2021

“Wat vindt de minister-president van wat er in Duitsland gebeurt? (…) En kan hij ons verzekeren dat zoiets in Nederland in elk geval niet het geval zal zijn?”, aldus de vraag van het afgesplitste Kamerlid.

Henk Krol is in ieder geval niet de enige die vreest dat Nederland dezelfde koers heeft gevolgd als Duitsland. Kijk maar:

Het lijkt er inderdaad op dat onze regering, samen met het RIVM, de angst voor de Britse coronavariant gebruikt om maatregelen door te voeren waarvan de effectiviteit niet of nauwelijks kan worden vastgesteld, met name in het geval van de avondklok.

Het wordt echt hoog tijd dat overtuigend wetenschappelijk bewijs, of in ieder geval een degelijk onderbouwde argumentatie, weer leidend gaan zijn voor de coronamaatregelen.

Dit kabinet heeft wat dat betreft echt de schijn tegen en lijkt maar gewoon in het wilde weg wat maatregelen in het leven te roepen die mogelijk compleet disproportioneel zijn. ‘Het zekere voor het onzekere’ is een leuk argument, maar niet als de schadelijke effecten mogelijk veel groter zijn dan wanneer de maatregelen er niet waren geweest!