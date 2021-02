Hugo de Jonge geeft wederom het verkeerde voorbeeld: Gaat lekker winkelen zónder mondkapje!

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, heeft blijkbaar nog steeds niet door dat zijn handelingen onder een vergrootglas liggen. Zo poseerde de amicale schoenenfanaat voor een foto in een winkel zonder noodgedwongen mondkapje op.

De Telegraaf schrijft dat CDA-minister Hugo de Jonge afgelopen week zijn schaatsen heeft laten slijpen in een winkel. En juist op het moment dat zijn collega en CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra juist een scheve schaats reed, dacht De Jonge wel even -a la Sven Kramer- de binnenbocht te pakken en triomfantelijk in een winkel te poseren zonder mondkapje op. Mispoes!

“De eigenaar nodigde mij uit even een kijkje te nemen achter in de werkplaats waar ze aan het slijpen waren”, laat De Jonge via zijn woordvoerder weten tegenover De Telegraaf. Volgens de woordvoerder van De Jonge verliep alles in goed overleg en conform de coronamaatregelen. Zo zou De Jonge zich “uiteraard” hebben gehouden aan de geldende coronamaatregelen en ook “uiteraard” altijd anderhalve meter afstand in acht hebben genomen.

Het begint, met al die politici die elke keer hun eigen ingestelde regels overtreden, verdomme een beetje een ‘pot verwijt de ketel’ verhaal te worden. Maar blijkbaar kan het allemaal, zolang je maar deel uit maakt van het netwerk van hogere hand. En als je dan toch iets doet dat niet door de beugel kan? Dan heb je uiteraard ten alle tijden een woordvoerder klaar staan om je stupide gedrag goed te praten.