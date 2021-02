Idioot! Staatsbosbeheer vernaggelt de bossen: verandert wandelpaden in stortplaatsen voor plastic bouwafval

De natuurliefhebbers van Staatsbosbeheer lijken niet altijd het beste over te hebben voor de Nederlandse natuur. Uit onderzoek van Pointer blijkt dat Staatsbosbeheer plastic dumpt bij de aanleg van wandelpaden. Maar al dit kunststof is – verrassing! – natuurlijk helemaal niet goed voor onze bossen en velden.

Stukken pvc-buis, elektriciteitsdraden, pluggen of resten plastic wegendoek. De wandelpaden van Staatsbosbeheer liggen er vol mee. Wat blijkt: de natuurbeheerder heeft het plastic bouwafval er zelf gestort. Kijk hier onze hele uitzending terug: https://t.co/t1kWihb7Nc pic.twitter.com/3qbe3idOzF — Pointer (KRO-NCRV) (@pointer_kroncrv) February 16, 2021

Het is natuurlijk te bizar voor woorden: Staatsbosbeheer die zelf in feite massaal plastic in de natuur achterlaat. Al een tijdje klagen Nederlandse wandelaars dat ze veel afvalresten vinden in de Nederlandse bossen. Hoe is dit nu mogelijk? De conclusie die KRO-NRCV-platform Pointer trok was dodelijk: Staatsbosbeheer veroorzaakt dit zélf. De ambtelijke organisatie werkt namelijk met een recyclingsgranulaat waar afval uit de bouw in zit.

Het resultaat? Mensen kunnen dus van alles tegenkomen op de Nederlandse wandelpaden. Van plastic tot betonresten maar dus ook elektriciteitsdraden. Volgens de wetgeving mag dit allemaal: er mag namelijk gewerkt worden met gerecyclede afvalstoffen, mits dit onder een bepaalde norm blijft. Maar die norm staat onder druk, want in de realiteit worden er alsnog ladingen met afval gevonden.

Maar is het niet hartstikke hypocriet van Staatsbosbeheer dat ze zelf plastic dumpen in de natuur? Zoals op de bovenstaande video pijnlijk duidelijk wordt gaat niet om een klein beetje afval. Nee, op een stukje van nog geen 100 meter vond men al een aardige zak aan vuilnis met afvalstoffen.

Staatsbosbeheer heeft natuurlijk direct gereageerd op de situatie en laat het volgende weten:

“We doen er alles aan om te voorkomen dat dit plastic daadwerkelijk in de natuur terecht komt. Hieronder leggen we uit hoe we dat doen. Met alvast een hand in eigen boezem: bij onze afspraken met aannemers mogen en zullen we er nog scherper op zijn.”

Veel mensen vonden het afval in de natuur, het lijkt er dus sterk op dat Staatsbosbeheer zelf heel nalatig is geweest in deze kwestie. Zogenaamd veel geven om de Nederlandse natuur maar ondertussen niet even grondig checken hoe het nu zit met de storting van plastic in wandelpaden. Een blunder van jewelste.