Jackpot voor Max Verstappen! Red Bull blijft tot 2025 Honda-motors gebruiken

De kogel is dan eindelijk door de kerk. Het Formule 1-team van Red Bull Racing heeft een deal gesloten met motorfabrikant Honda. De renstal blijft gebruik maken van Honda-motoren. Maar die motoren worden onderhouden in de eigen Red Bull-fabriek in het Engelse Milton Keynes. Daar wordt een speciale technische afdeling geopend.

De overeenkomst duurt tot 2025, omdat de Formule 1 dan een geheel nieuwe motor introduceert. Tot die tijd wilde Red Bull gebruik maken van de Honda-motor, omdat er eigenlijk niet goed valt samen te werken met Ferrari en Mercedes. Dat zijn twee concurrenten. Die gaan Red Bull echt niet het best mogelijke product geven. Dan was er natuurlijk nog Renault, maar Red Bull en Renault zijn een paar jaar geleden nou juist met een vechtscheiding uit elkaar gegaan omdat de Franse automaker steeds weer een wanprestatie leverde met motoren die er midden in de race mee ophielden.

Alleen was er wel een ‘maar’: Red Bull wilde en kon dit alleen doen ‒ de motor in eigen beheer overnemen ‒ als de ándere Formule 1 renstallen akkoord gingen met het bevriezen van de doorontwikkeling van motoren vanaf de eerste race in 2022. Dat deden ze ‒ na enig wikken en wegen. De FIA en de Formule 1-organisatie stonden er ook achter, en dus werd de deur wagenwijd opengezet voor deze deal tussen Red Bull en Honda, dat er na dit seizoen officieel zelf mee ophoudt.

Overigens is de reden waarom Honda er mee ophoudt ronduit hilarisch te noemen. Vanwege ‘corona’, zeggen de Japanners, maar ook en eigenlijk vooral, aldus het Algemeen Dagblad, omdat “de fabrikant zich de komende jaren meer [wil] gaan richten op verduurzaming en daar passen de Formule 1-activiteiten niet meer in.”

Ah. Ja. Honda gaat dus ook lekker Build Back Betteren. Maar dat is in dit geval bijzaak.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en word lid van onze speciale groep op MeWe, hét alternatief voor Big Tech-wappie Facebook.

Hoe dan ook: natuurlijk is dit enorm goed nieuws voor Max Verstappen. Hem is beloofd dat Red Bull de strijd moet aan kunnen gaan met de grootste concurrenten, en door deze oplossing zal dat inderdaad vrijwel zeker het geval zijn. En dat betekent dat wij, Nederlandse racefans, óók opgelucht kunnen ademhalen. Het worden een paar héél mooie seizoenen in de Formule 1! Go Max, go!