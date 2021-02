Jankend genocideplegend China hartstikke boos op Nederland na Oeigoerenmotie: ‘We worden besmeurd!’

Zo gaat China steeds weer te werk: het land pleegt de meest vreselijke misdaden tegen bepaalde bevolkingsgroepen, maar als iemand daar dan iets van zegt is China opeens het échte slachtoffer. Nu is het land weer boos omdat Nederland de genocide op Oeigoeren heeft veroordeeld. Want dat mag je niet vinden, dat een genocide een genocide is!

China is al tijden bezig met een genocide op Oeigoeren. De islamitische minderheid wordt op vreselijke wijze onderdrukt: ze worden in concentratiekampen gestopt waar ze ‘heropgevoegd’ worden (lees: geïndoctrineerd worden met het communisme), hun familieleven wordt bewust gesloopt, en ‒ oh ja ‒ China schept ook nog eens op dat Oeigoeren minder kinderen krijgen.

Kortom, het is absoluut vreselijk. Daarom is het goed en volstrekt logisch dat de Tweede Kamer voor een motie heeft gestemd waarin deze genocide als zodanig erkend wordt.

Maar hoe reageert China daarop? Juist, door voor de zoveelste keer luidkeels te klagen dat het allemaal niet eerlijk is. De motie is zogenaamd “grove bemoeienis” met interne zaken. En, oh ja, het bewijst ook nog eens van “egoïsme en een bekrompen geest.” “We worden opzettelijk besmeurd,” voegen de totalitaire misbaksels er voor de goede orde óók nog even aan toe.

Nu zit onze Tweede Kamer inderdaad vol met egoïsten en bekrompen geesten, maar dat heeft natuurlijk helemaal niets te maken met de genocidemotie. Wat China doet is wanstaltig en het land moet erop aangesproken worden. Als Beijing dat liever niet heeft moet het minderheden voor de verandering eens met rust laten en ze in staat stellen hun leven te leiden op de wijze waarop zij dat willen.

Maar ja, dat doet en wil China niet. Want de Chinese ideologie is totalitair tot op het bot. Het Chinese fascisme-communisme (het is een raar mengsel van beide) van de dictators in Beijing eist dat iedereen in China de radicale ideologie onderschrijft. De manier van leven van alle ingezetenen van dat land wordt bepaald door de staat. En als er minderheden zijn die daar anders over denken, nou, dan worden ze met geweld in het gareel geschopt.

We geven vaak af op Noord-Korea, maar China is geen haar beter. Het is een totalitair bestuurd land dat islamitische Oeigoeren op wanstaltige wijze behandeld, dat Tibetanen vreselijk onderdrukt en hun cultuur grotendeels heeft weggevaagd, dat andere minderheden op ongekende schaal etnisch zuivert, en dat de eigen Han-bevolking 24 uur per dag in de gaten houdt… en van iedereen continu volledige onderwerping eist.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Parler!

Doodeng, dat is het.

En het allerergste? Ze proberen dat radicale, totalitaire, dictatoriale ideologietje van ze naar de rest van de wereld te exporteren, en tijdens deze coronagekte lukt ze dat ook nog. Maar een motie incasseren waarin dat wanstaltige, criminele gedrag veroordeeld wordt? Ho maar. Het is gewoonweg zielig.