Kabinet geeft horeca dreun in het gezicht! Terrassen voorlopig nog niet open vanwege “aanzuigende werking”

Opnieuw een flinke dreun in het gezicht van de horeca: voorlopig denkt het kabinet nog niet aan het heropenen van de terrassen. Het kabinet vreest voor een ‘aanzuigende werking’ bij het eventueel openen van de terrassen. Ondertussen gaat half Nederland wel naar de openbare parken, dus waarom zouden de terrassen met strikte regelgeving dan niet open kunnen?

Terrassen blijven voorlopig dicht pic.twitter.com/QTtNW2gM2e — NOS Teletekst (@Teletekst) February 24, 2021

In de Tweede Kamer waren er zeker wel geluiden te horen over het openen van de terrassen, maar de horeca weet inmiddels dat Rutte en consorten al lang niet meer denken aan de welzijn van de sector. Eerder vandaag deed de Amsterdamse burgemeester Halsema nog een oproep aan het kabinet om juist wel de terrassen te openen. Zij is namelijk van mening dat met goede regulatie dit juist hartstikke verantwoord kan.

Het kabinet denkt daar duidelijk anders over, zij menen dat het juist leidt tot een “aanzuigende werking”. Maar op deze lenteachtige dag stromen de Nederlandse parken ook gewoon vol. Nederlanders zullen de komende tijd, wanneer het weer warmer wordt, toch wel hun toevlucht naar buiten zoeken. Mensen trekken het niet meer thuis en gaan er op uit, en dat kan dan echt beter op een veilig terras dan op een overvol grasveld. Als men vanuit de overheid gewoon zorgt voor een duidelijke regelgeving rondom terrassen dan kan het natuurlijk hartstikke verantwoord opengaan.

Onderweg van werk naar huis Vondelpark. Geen doorkomen meer aan. Organiseer in hemelsnaam een megafestival. Ergens ver weg. Shit ook op de kade is het weer bal. Hellp pic.twitter.com/VgdhiabTy7 — Henk van Dijk 🔊🔉🔈🔇 (@Henkvan85116260) February 24, 2021

Drukte in Vondelpark, gemeente roept bezoekers op om naar andere locatie te gaanhttps://t.co/cS5oThzAK6 pic.twitter.com/uPDolYMAaA — AT5 (@AT5) February 24, 2021

De “aanzuigende werking” van stadsparken is duidelijk zichtbaar. Ondanks de verregaande maatregelen besluiten mensen om toch even volop te genieten van het mooie weer.